Filha de Zezé Di Camargo esbanja fofura ao comer cenoura sozinha

Ela está crescendo! Filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, esbanja fofura ao aparecer comendo sozinha; veja

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, explodiu o fofurômetro ao surgir comendo sozinha. Nesta terça-feira, 07, postaram novas fotos na rede social da bebê e a pequena encantou em mais uma aparição.

Sentada e usando um babador para não se sujar, a herdeira caçula do sertanejo surgiu segurando e mordendo uma cenoura sozinha. Recém-chegada aos seis meses, a menina já iniciou sua introdução alimentar e mostrou que está gostando da novidade em sua rotina.

"Registros de mais cedo, quando surpreendi minha mamãe ao mostrar o quanto gostei de cenoura", publicaram os cliques da garota experimentando o legume.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda emocionou ao compartilhar um retrato de Clara com o avô falecido, Francisco Camargo. Com frequência, as pessoas notam a semelhança da pequena com o pai de Zezé.

"Tem umas horas que eu filmo a Clara e até olho os vídeos dela e eu fico: 'Meu deus', me arrepio inteira, de como ela é a cara do meu sogro, eu praticamente pari meu sogro, é impressionante, isso aqui dela então [testa, olhos], a boca, porque o mô é a cara do meu sogro, ele é totalmente o pai dele, só que a Clara é cuspida, a sobrancelha dela, que é bem forte, arqueadinha, é igual do meu sogro, quando ela levanta a sobrancelha é igual", contou e disse mais sobre eles se parecerem.

