Filha de Zezé Di Camargo e Graciele encanta ao surgir sorrindo; veja

Em nova foto em sua rede social, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda encanta ao aparecer dando sorrisão; confira o registro

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, deu um show de fofura em uma nova aparição na rede social. Nesta segunda-feira, 10, os papais postaram um clique da herdeira sorrindo e deixaram os seguidores dela encantados.

Já com uma página com seu nome, a caçula do sertanejo conquistou mais de 100 mil seguidores e esbanjou todo seu charme ao aparecer com um look amarelo e laço na cabeça. Na legenda do registro, Graciele Lacerda agradeceu o carinho dado para a garota.

"Hoje acordei super feliz, porque minha mamãe me contou uma novidade maravilhosa: meu cantinho aqui alcançou a marca de 100 MIL corações de todas as minhas titias e titios, espalhados por todo o Brasil! Não tenho palavras para agradecer tanto carinho e amor de cada um de vocês. Vocês são realmente muito especiais para mim. Beijos da Clarinha", escreveram.

Confira a foto de Clara Lacerda Camargo sorrindo:

Graciele Lacerda desabafa após críticas sobre fazer 'papel de mãe'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

Contando com o auxílio de enfermeiras e de pessoas próximas, a mulher do sertanejo desabafou depois de ver os comentários sobre sua rotina com a bebê. Graciele Lacerda então comentou que, apesar de ter ajuda, ela faz questão de fazer todas as tarefas com a herdeira além da amamentação exclusiva.

"Ontem, eu quis dividir com vocês, eu sou mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito novidade pra mim, eu tenho condições de ter pessoas comigo? Tenho, graças a deus, mas ontem eu comentei que dispensei a enfermeira à noite e à noite eu ia ficar com a Clara sozinha, eu quis dividir com vocês porque isso é real", começou contextualizando e falou mais.