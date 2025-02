Filha de Zezé Di Camargo dá show de fofura com bochechas; veja

Tá crescendo! Com mais de 45 dias de vida, filha de Zezé Di Camargo encanta ao mostrar suas bochechas fofas em clique feito por Graciele Lacerda

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, encantou em mais uma aparição na rede social. Dias após deixar seus seguidores babando com um clique sorrindo, a bebê chamou a atenção dos que acompanham a rede social da sua mãe ao surgir exbindo suas bochechas.

Alimentando-se apenas do leite materno, a pequena surgiu "desmaiada" após mamar. A eleita do sertanejo então registrou o momento em que Clara pegou no sono depois de encher sua barriga. De perfil, a menina mostrou que suas bochechas estão ficando mais fofas.

"Pós-mamada", postou a mamãe de primeira viagem babando pela herdeira dormindo tranquilamente em seu colo.

É bom lembrar que, nos últimos dia, Clara Lacerda Camargo esbanjou toda sua fofura em uma foto sorrindo em sua rede social. Com pouco tempo de vida, a garota já tem mais de 100 mil seguidores.

Leia também:Nutricionista de Graciele Lacerda revela plano que fez a famosa perder 11 kg

Graciele Lacerda desabafa após críticas sobre fazer 'papel de mãe'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

Contando com o auxílio de enfermeiras e de pessoas próximas, a mulher do sertanejo desabafou depois de ver os comentários sobre sua rotina com a bebê. Graciele Lacerda então comentou que, apesar de ter ajuda, ela faz questão de fazer todas as tarefas com a herdeira além da amamentação exclusiva.

"Ontem, eu quis dividir com vocês, eu sou mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito novidade pra mim, eu tenho condições de ter pessoas comigo? Tenho, graças a deus, mas ontem eu comentei que dispensei a enfermeira à noite e à noite eu ia ficar com a Clara sozinha, eu quis dividir com vocês porque isso é real", começou contextualizando e falou mais. Confira tudo aqui!