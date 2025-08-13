Filha de Tom Cavalcante mostra a herdeira recém-nascida em fotos encantadoras

Fotógrafa responsável pelos registros da herdeira da filha de Tom Cavalcante revela cliques feitos da bebê ainda na maternidade; veja

A filha do humorista Tom Cavalcante, a influencer Maria Cavalcante deu à luz sua primeira filha, Antonella, fruto do casamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, nos últimos dias e, a fotógrafa responsável pelos registros da bebê, Iza Costa, postou alguns cliques da recém-nascida.

No post, a profissional publicou as foto tiradas ainda na maternidade. A menina apareceu fofíssima com looks delicados e elegantes no bercinho com lençois personalizados.

"Antonella e suas primeiras fotos no quartinho da maternidade", escreveu a fotógrafa ao mostrar os cliques da neta do apresentador. Nos últimos dias, Maria Cavalcante mostrou a decoração e as lembrancinhas da maternidade.

Vale lembrar que Maria e Cristiano assumiram o namoro em setembro de 2024. Em fevereiro, os dois se casaram no civil em uma cerimônia no apartamento da família dela. Poucos dias depois, ela revelou que estava grávida da primeira filha deles, que vai se chamaria Antonella. Agora, em março, os dois se casaram no religioso.

Veja as fotos da filha de Maria Cavalcante:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ｉｚａ Ｃｏｓｔａ (@izacosta_1)

Qual é o significado do nome da neta de Tom Cavalcante?

Em um post recente nas redes sociais, Tom revelou que a neta vai se chamar Antonella. No vídeo, ele mostrou o momento em que ouviu o coração da neta na barriga da filha e também momentos da herdeira no exame de ultrassom. Na legenda, o avô coruja disse: “Quem ama cuida! É o milagre da vida e a nossa gratidão a Deus! Antonella está firme e forte na sua concepção”.

O nome Antonella é um derivado de Antonius, que vem do latim. O nome traz vários significados, como “valioso, inestimável” e “alimentado de flores”. É um nome comum na Itália, Brasil, Suíça, Estados Unidos e Chile.

