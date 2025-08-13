CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Filha de Tom Cavalcante mostra a herdeira recém-nascida em fotos encantadoras
Bebê / Fofura!

Filha de Tom Cavalcante mostra a herdeira recém-nascida em fotos encantadoras

Fotógrafa responsável pelos registros da herdeira da filha de Tom Cavalcante revela cliques feitos da bebê ainda na maternidade; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 07h55

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Filha de Tom Cavalcante com Antonella na maternidade
Filha de Tom Cavalcante com Antonella na maternidade - Reprodução/Instagram/ @izacosta_1

A filha do humorista Tom Cavalcante, a influencer Maria Cavalcante deu à luz sua primeira filha, Antonella, fruto do casamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, nos últimos dias e, a fotógrafa responsável pelos registros da bebê, Iza Costa, postou alguns cliques da recém-nascida.

No post, a profissional publicou as foto tiradas ainda na maternidade. A menina apareceu fofíssima com looks delicados e elegantes no bercinho com lençois personalizados.

"Antonella e suas primeiras fotos no quartinho da maternidade", escreveu a fotógrafa ao mostrar os cliques da neta do apresentador. Nos últimos dias, Maria Cavalcante mostrou a decoração e as lembrancinhas da maternidade.

Vale lembrar que Maria e Cristiano assumiram o namoro em setembro de 2024. Em fevereiro, os dois se casaram no civil em uma cerimônia no apartamento da família dela. Poucos dias depois, ela revelou que estava grávida da primeira filha deles, que vai se chamaria Antonella. Agora, em março, os dois se casaram no religioso.

Veja as fotos da filha de Maria Cavalcante:

Qual é o significado do nome da neta de Tom Cavalcante?

Em um post recente nas redes sociais, Tom revelou que a neta vai se chamar Antonella. No vídeo, ele mostrou o momento em que ouviu o coração da neta na barriga da filha e também momentos da herdeira no exame de ultrassom. Na legenda, o avô coruja disse: “Quem ama cuida! É o milagre da vida e a nossa gratidão a Deus! Antonella está firme e forte na sua concepção”.

O nome Antonella é um derivado de Antonius, que vem do latim. O nome traz vários significados, como “valioso, inestimável” e “alimentado de flores”. É um nome comum na Itália, Brasil, Suíça, Estados Unidos e Chile.

Leia também:Maria Cavalcante revela a decoração do quarto da primeira filha

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Tom cavalcanteMaria CavalcanteantonellaCristiano Deyvidfilha tom cavalcante

Leia também

maternidade

Maíra Cardi e Thiago Nigro - Foto: Reprodução/Tik Tok

Grávida, Maíra Cardi comenta sobre nome da filha e rejeita sugestão do médico: 'Cafona'

Iguais!

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

Helena, filha de Neymar, é a cara da tia! Compare a foto das duas

Clone!

Alexandre Pato posta foto com o filho - Foto: Reprodução/Instagram

Alexandre Pato posta foto com o filho e aponta semelhança curiosa

maternidade

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid com a filha, Antonella - Foto: Reprodução/Instagram/@izacosta_1

Após o parto, filha de Tom Cavalcante exibe decoração e lembrancinhas de maternidade

9 meses

Viih Tube mostra festa temática do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube mostra as fotos da festa de mesversário de Ravi: 'Nosso maior guerreiro'

Está bem!

Nadja Haddad revela que o filho pegou doença viral - Foto: Reprodução / Instagram

Nadja Haddad revela que o filho pegou doença viral: 'Uma novidade'

Últimas notícias

Narcisa TamborindeguySaiba quanto custa para alugar um dos apartamentos de Narcisa Tamborindeguy
Amizade de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank não é mais a mesmaSuposto motivo para afastamento de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank é revelado
Jessica Córes posa com Ju MoraesAtriz de 'Verdades secretas' posa em clima de romance com cantora baiana
Astro de História de Amor morreu aos 59 anosAtor global de História de Amor morreu aos 59 anos após três paradas cardíacas
Arlindo CruzFamília de Arlindo Cruz compartilha mensagem comovente após velório: 'Para sempre'
Deborah SeccoDeborah Secco aposta em 'ouro biológico' e especialista explica: 'Vem do próprio corpo'
Filha de Tom Cavalcante com Antonella na maternidadeFilha de Tom Cavalcante mostra a herdeira recém-nascida em fotos encantadoras
Maíra Cardi e Thiago NigroGrávida, Maíra Cardi comenta sobre nome da filha e rejeita sugestão do médico: 'Cafona'
Camila Queiroz e Klebber Toledo se conheceram nas gravações de Êta Mundo Bom!Casamento de atores aconteceu por influência de equipe de novela; Descubra qual
Virginia faz reflexão após revelação bombásticaVirginia faz reflexão após revelação bombástica sobre reconciliação com Zé Felipe
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade