Filha de Tom Cavalcante deixa a maternidade com sua herdeira e o marido

Filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante é fotografada na saída da maternidade com a filha recém-nascida e o marido, o cantor Cristiano Deyvid

Filha do apresentador e humorista Tom Cavalcante, a influencer já está a caminho de casa com a filha recém-nascida, Antonella, fruto do casamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid. A família foi fotografada na saída da maternidade no início da tarde desta segunda-feira, 11.

A bebê apareceu fofíssima com um look vermelho ao posar para as fotos no colo do pai. Além dos pais, os avós maternos, Tom Cavalcante e Patricia, também estavam no local para acompanhar o momento especial de ir para casa com a criança.

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid deixam a maternidade com a filha, Antonella - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid deixam a maternidade com a filha, Antonella - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid deixam a maternidade com a filha, Antonella - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid deixam a maternidade com a filha, Antonella - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid deixam a maternidade com a filha, Antonella - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid deixam a maternidade com a filha, Antonella - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

O nascimento de Antonella

A filha do humorista Tom Cavalcante, a influencer Maria Cavalcante deu à luz sua primeira filha, Antonella, fruto do casamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid. Na madrugada do dia 9 de julho, a herdeira do apresentador postou fotos do parto.

A influenciadora digital trouxa a pequena ao mundo em uma maternidade de luxo em São Paulo por meio de um cesariana. "Nossa princesa finalmente saiu do forninho! E queremos compartilhar com vocês um pedacinho de como foram esses nove meses até a sua chegada", começou dizendo.



"Papai e mamãe de primeira viagem, vivemos um verdadeiro turbilhão de emoções. Se a Antonella mexia demais, achávamos que já queria nascer. Quando ficava mais quietinha, o coração disparava e a preocupação batia. Mas, graças a Deus, sempre esteve tudo bem. Ela chegou ao mundo perfeitinha e cheia de saúde. Foram muitos exames e incontáveis ultrassons… chegamos a ir até três vezes por semana à clínica! Tudo para termos certeza de que estávamos cuidando da melhor forma possível da nossa bebê", compartilhou sua experiência.



Maria Cavalcante falou sobre a bebê se parecer com eles. "A boquinha e as bochechas vieram da mamãe. O nariz? A cara do papai. Ah, e o Cristiano viveu tudo de pertinho: acompanhou cada momento do parto e até cortou o cordão umbilical", disse sobre o marido ter atuado também na recepção da menina.



"Só temos a agradecer a Deus, que cuidou de cada detalhe e continua cuidando. Estamos transbordando de alegria e gratidão pela chegada da nossa Antonella", finalizou a jovem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Antonia Lamounier Cavalcante Fontenele (@mariacavalcante)

Qual é o significado do nome da neta de Tom Cavalcante?

Em um post recente nas redes sociais, Tom revelou que o nome escolhido para a neta seria Antonella. No vídeo, ele mostrou o momento em que ouviu o coração da bebê na barriga da filha e também momentos da herdeira no exame de ultrassom.

O nome Antonella é um derivado de Antonius, que vem do latim. O nome traz vários significados, como "valioso, inestimável" e "alimentado de flores". É um nome comum na Itália, Brasil, Suíça, Estados Unidos e Chile.

Leia também: Maria Cavalcante revela a decoração do quarto da primeira filha