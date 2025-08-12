Helena, filha de Neymar, é a cara da tia! Compare a foto das duas

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly, posa com a tia Janaína Azevedo e surpreende internautas com a semelhança das duas

Nesta terça-feira, 12, a modelo Amanda Kimberlly publicou, em suas redes sociais, registros da festa de aniversário de Janaína Azevedo e uma das fotos atraiu a atenção de seus seguidores. Na postagem, Helena, de 1 ano, filha da modelo com Neymar Jr, apareceu ao lado da tia aniversariante e internautas se chocaram com a semelhança física das duas.

A menina apareceu ao lado da tia em um momento descontraído durante a celebração familiar e os internautas perceberam que elas possuem os mesmos traços no rosto. “Eu acho ela a cópia da Janaina”, comentou internauta. “Xerox da tia! Parece mãe e filha”, afirmou o seguidor. “Parecida a tia, parecem mãe e filha”, escreveu outro.

Helena é a terceira filha de Neymar Jr, que também é pai de Davi Lucca, com Carol Dantas, e de Mavie e Mel, com Bruna Biancardi.

Janaína Azevedo e Helena - Foto: Reprodução / Instagram

Helena aparece com camiseta de Santos autografada pelo Neymar Jr

No último domingo, 10, o jogador de futebol Neymar Jr usou suas redes sociais para compartilhar uma foto de sua filha Helena, com Amanda Kimberlly.

Na foto, a pequena apareceu de costas com uma camiseta do time Santos, em que o atleta joga atualmente, com o número 10 e a escrita “papai”. E claro, Neymar autografou a camiseta da herdeira.

Neymar comemorou o dia dos pais junto de seus quatro filhos Davi Lucca, Mavie, Mel e Helena. Bruna Biancardi, esposa do jogador, publicou uma foto do atleta junto de suas crianças, como forma de homenagem.

Na publicação de Biancardi, Neymar aparece com as pequenas Mel e Mavie nos braços, frutos de seu atual casamento, e ao lado Davi Lucca, filho de Carol Dantas, segura a filha de Amanda Kimberlly. O atleta também ganhou um bolo em comemoração ao seu dia especial.

“Feliz dia dos pais, Neymar! Estou orgulhosa do pai que você se tornou”, comentou seguidora. “Tão lindos”, escreveu fã.

