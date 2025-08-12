CARAS Brasil
  Bebê
  Helena, filha de Neymar, é a cara da tia! Compare a foto das duas
Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly, posa com a tia Janaína Azevedo e surpreende internautas com a semelhança das duas

por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Publicado em 12/08/2025, às 21h27

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta terça-feira, 12, a modelo Amanda Kimberlly publicou, em suas redes sociais, registros da festa de aniversário de Janaína Azevedo e uma das fotos atraiu a atenção de seus seguidores. Na postagem, Helena, de 1 ano, filha da modelo com Neymar Jr, apareceu ao lado da tia aniversariante e internautas se chocaram com a semelhança física das duas.

A menina apareceu ao lado da tia em um momento descontraído durante a celebração familiar e os internautas perceberam que elas possuem os mesmos traços no rosto. “Eu acho ela a cópia da Janaina”, comentou internauta. “Xerox da tia! Parece mãe e filha”, afirmou o seguidor. “Parecida a tia, parecem mãe e filha”, escreveu outro.

Helena é a terceira filha de Neymar Jr, que também é pai de Davi Lucca, com Carol Dantas, e de Mavie e Mel, com Bruna Biancardi.

Janaína Azevedo e Helena - Foto: Reprodução / Instagram
Janaína Azevedo e Helena - Foto: Reprodução / Instagram

Helena aparece com camiseta de Santos autografada pelo Neymar Jr

No último domingo, 10, o jogador de futebol Neymar Jr usou suas redes sociais para compartilhar uma foto de sua filha Helena, com Amanda Kimberlly.

Na foto, a pequena apareceu de costas com uma camiseta do time Santos, em que o atleta joga atualmente, com o número 10 e a escrita “papai”. E claro, Neymar autografou a camiseta da herdeira.

Neymar comemorou o dia dos pais junto de seus quatro filhos Davi Lucca, Mavie, Mel e Helena. Bruna Biancardi, esposa do jogador, publicou uma foto do atleta junto de suas crianças, como forma de homenagem.

Na publicação de Biancardi, Neymar aparece com as pequenas Mel e Mavie nos braços, frutos de seu atual casamento, e ao lado Davi Lucca, filho de Carol Dantas, segura a filha de Amanda Kimberlly. O atleta também ganhou um bolo em comemoração ao seu dia especial.

Feliz dia dos pais, Neymar! Estou orgulhosa do pai que você se tornou”, comentou seguidora. “Tão lindos”, escreveu fã.

Leia também:Amanda Kimberlly divulga nova foto de Helena, sua filha com Neymar

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

