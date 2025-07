Filha de Neymar, Mavie encanta ao fazer carinho na irmã recém-nascida; veja foto

Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie surge em momento fofo com Mel, caçula da família; tia coruja publica registros das irmãs

Mavie, filha de Neymar, de 33 anos, e Bruna Biancardi, de 31, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao protagonizar um momento cheio de ternura com a irmã recém-nascida, Mel. A menina, que está com 1 ano e 8 meses, foi fotografada enquanto fazia carinho no rostinho da bebê.

Mel nasceu no último dia 5 de julho em São Paulo. No clique, publicado nesta terça-feira, 15, pela tia Bianca Biancardi, Mavie segura a irmã no colo com o apoio de um adulto e toca suavemente o nariz da pequena.

Reprodução/Instagram

Tia coruja compartilha novos registros da recém-nascida

Além do clique das irmãs juntas, Bianca Biancardi também publicou novas fotos da pequena Mel. A bebê nasceu no Hospital São Luiz Star, em São Paulo.

Uma imagem mostra a recém-nascida dormindo e os cachorrinhos de estimação da casa de olho nela. Enquanto a outra mostra Mavie brincando de boneca próximo da irmã mais nova, que está no carrinho. "Primeira semana com nossa abelhinha e nossa adolescente", escreveu a tia.

Reprodução/Instagram

Na semana do nascimento da bebê, Bianca ainda se declarou para a sobrinha. "Bem-vinda ao mundo, Mel. A vida ganhou um novo sabor com a sua chegada", escreveu.

"Ser tia é o maior amor que eu conheci e ele só aumentou. Você chegou doce como o seu nome, suave, cheia de luz e amor. Prometo estar sempre aqui, em cada passo seu", concluiu, ao publicar uma sequência de fotos retratando a chegada da bebê.

Mel e Mavie são fruto do relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de 1 ano, fruto de relacionamentos anteriores.

