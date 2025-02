Filha de Neymar Jr, Mavie faz 'caras e bocas' em novas fotos

Mavie, a segunda filha de Neymar Jr., encantou os seguidores ao posar, sorrir e até chorar em uma série de fotos nesta segunda-feira

Show de fofura! Nesta segunda-feira, 24, Bruna Biancardi compartilhou em suas redes sociais fotos de Mavie, sua filha com Neymar Jr.. A influenciadora encantou os seguidores ao postar registros da menina, de 1 ano e 4 meses, sorrindo e chorando enquanto estava vestida com um look rosa com detalhes em verde.

Na legenda, Bruna escreveu: "Oi, segunda-feira". Os fãs foram à loucura e deixaram diversos comentários, como: “Piscou e já cresceu!”, disse um internauta. Outro comentou: “Até chorando é a cara do pai”, enquanto muitos outros apenas exclamaram: “Fofa!”.

Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 7 anos, que teve com a modelo Amanda Kimberly. O jogador também espera sua quarta filha com Bruna Biancardi, chamada Mel.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Maiô Caríssimo!

Filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, a adorável Mavie, de 1 ano, aproveitou o final de semana se divertindo na piscina da nova mansão da família em Santos, no litoral paulista. A pequena foi registrada com um sorriso no rosto, usando um look todo rosa.

Na imagem, ela aparece sentada na borda da piscina, vestindo um maiô nas cores rosa e branco, com um laço no cabelo e sapatinhos combinando. No entanto, o que realmente chamou a atenção foi o valor do conjunto.

Casa Nova

Na segunda-feira, 10, Neymar compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado de Bruna, celebrando a mudança oficial da família para o novo lar. A influenciadora digital também postou uma imagem da mesa com alguns aperitivos, preparados para receber amigos que estavam no local.

"Primeiro dia na casinha nova", escreveu o atleta na legenda da foto, acompanhada de um emoji de coração vermelho. A nova mansão de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, com uma vista deslumbrante para o mar, fica situada no Morro de Santa Terezinha.

Leia também:Filha de Neymar Jr, Mavie usa maiô caríssimo para curtir dia na piscina em Santos