Filha de Neymar Jr, Helena surge em vídeo fofíssimo com a tia Rafaella Santos

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos foi filmada em um momento fofo junto com a sobrinha e afilhada, Helena; veja vídeo

A pequena Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, encantou o público na noite de terça-feira, 3, ao surgir em um novo vídeo fofíssimo com a tia paterna e madrinha, Rafaella Santos. O registro foi compartilhado pela mamãe coruja no dia em que a bebê completou 11 meses de vida.

No registro, que é bem breve, Rafaella aparece sentada enquanto brinca com a sobrinha e dá um beijo carinhoso na testa da pequena. A irmã de Neymar Jr também repostou o vídeo em seu perfil oficial e escreveu: " Sapequinha da dada! ".

Mais cedo, Amanda Kimberlly publicou algumas fotos do último mesversário de Helena. Esbanjando fofura, a filha do jogador de futebol surgiu usando uma jardineira jeans e um penteado com lacinhos. Os registros foram feitos em um jardim com gramado e decoração em tons de rosa e roxo, que combinava com o bolo decorado com flores.

Vale lembrar que a mãe da bebê já revelou que a festinha de 1 ano, que contará com o tema 'Jardim', já está sendo preparada. Amanda, inclusive, tem recebido ajuda de Rafaella Santos para organizar o evento, que deve acontecer no próximo mês.

Confira o vídeo de Helena e Rafaella:

Tutuca Helena e Dada Rafaella 🥰🤏 pic.twitter.com/91xVvTwZh8 — Labelle (@belleabonita) June 4, 2025

Os mesversários de Helena

Amanda Kimberlly está contando os dias para a chegada do primeiro ano de vida da filha! Na última terça-feira, 3, dia em que a pequena Helena completou 11 meses de vida, a modelo resgatou todas as comemorações de mesversário da bebê e aproveitou para 'se despedir' do ciclo, que dá início a outro ainda mais emocionante.

"Hoje me despeço de um ciclo que vai ficar pra sempre no meu coração, os mesversários da minha tutu. Escolhi o tema jardim, porque desde que ela chegou, tudo floresceu ao meu redor. Cada mês foi como plantar uma sementinha de amor, regar com cuidado e ver brotar os momentos mais lindos da minha vida", escreveu ela.

"Foi lindo em cada detalhe, flor, cor… tudo feito com tanto carinho, para celebrar o milagre que é vê-la crescer. Encerrar esse ciclo me enche de saudade e gratidão. Meu coração segue em flor, guardando cada lembrança como se fosse um pedacinho perfumado desse jardim que criamos juntinhas", completou Amanda Kimberlly.

Leia também: Neymar Jr compra mansão milionária para a filha Helena. Saiba o valor!