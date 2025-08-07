Filha de Neymar Jr, Helena ganha presentes especiais da tia Rafaella Santos

Mãe da pequena Helena, Amanda Kimberlly mostrou os presentes que a irmã de Neymar Jr enviou para a sobrinha; veja os mimos!
A influenciadora digital Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, surpreendeu Amanda Kimberlly na tarde de quarta-feira, 6, ao enviar diversos presentes para a sobrinha, Helena. A bebê, que completou 1 ano de vida em julho, é filha da modelo com o jogador de futebol.
A mãe da pequena, que ficou completamente encantada com os mimos, fez questão de agradecer Rafaella. Por meio das redes sociais, Amanda publicou um vídeo mostrando detalhes dos presentes: desta vez, Helena ganhou inúmeras roupinhas bordadas a mão, com direito ao nome da bebê em uma das peças.
Além dos looks fofíssimos, a filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly também recebeu um quadro de porta com flores e seu nome no centro bordados. "Olha o que acabou de chegar aqui em casa! Eu estou sem palavras, isso aqui é coisa de dona dadá, da dinda. Estou apaixonada", declarou a mãe de Helena.
Vale lembrar que além de tia, Rafaella Santos também é madrinha da menina. A irmã de Neymar Jr ainda tem outros três sobrinhos: Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de quase 2, e a caçula Mel, que completou 1 mês de vida no dia 5 deste mês.
Veja os presentes de Rafaella Santos para Helena:
Recentemente, Amanda Kimberlly encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas de Helena, de um aninho, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr.
Nos Stories, a modelo e influenciadora digital mostrou que levou a herdeira para fazer seu primeiro corte de cabelo, mas em algumas fotos, ela aparece chorando. "O primeiro corte de cabelo kkkkkk tadica", escreveu a mamãe coruja na legenda.
Em outro clique, Amanda exibiu o resultado do corte de Helena e comparou a franja da menina com a de Solange Duprat, personagem de Alice Wegmann na novela Vale Tudo, da TV Globo. "Ficou igual a Solange. Chérie", brincou a influencer; confira os registros!
Leia também: Neymar Jr surge em foto rara com Amanda Kimberlly e a filha Helena
|Filha de Neymar Jr, Helena ganha presentes especiais da tia Rafaella Santos
|Veterano da Globo morreu aos 84 anos vítima de AVC
|Jakelyne Oliveira explica por que adiou planos de ter filhos com Mariano
|Marcus Montenegro amplia movimento pelos veteranos na TV: 'O ator tem que ser 360'
|Vale Tudo: Heleninha descobre a maior mentira de sua vida
|Junior Lima comenta impacto de boatos sobre sua sexualidade: '20 anos de análise'
|Atriz comprou direitos de obra de Jorge Amado para protagonizar novela; saiba quem é
|Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy surge em foto com a namorada
|Thiago Nigro abre o jogo sobre relação com filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar: 'Precisam...'
|Carol Peixinho impressiona ao mostrar barrigão de grávida: 'Olha o tamanho'