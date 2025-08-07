Filha de Neymar Jr, Helena ganha presentes especiais da tia Rafaella Santos

CARAS Brasil
Mãe da pequena Helena, Amanda Kimberlly mostrou os presentes que a irmã de Neymar Jr enviou para a sobrinha; veja os mimos!

07/08/2025

A influenciadora digital Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, surpreendeu Amanda Kimberlly na tarde de quarta-feira, 6, ao enviar diversos presentes para a sobrinha, Helena. A bebê, que completou 1 ano de vida em julho, é filha da modelo com o jogador de futebol.

A mãe da pequena, que ficou completamente encantada com os mimos, fez questão de agradecer Rafaella. Por meio das redes sociais, Amanda publicou um vídeo mostrando detalhes dos presentes: desta vez, Helena ganhou inúmeras roupinhas bordadas a mão, com direito ao nome da bebê em uma das peças. 

Além dos looks fofíssimos, a filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly também recebeu um quadro de porta com flores e seu nome no centro bordados. "Olha o que acabou de chegar aqui em casa! Eu estou sem palavras, isso aqui é coisa de dona dadá, da dinda. Estou apaixonada", declarou a mãe de Helena.

Vale lembrar que além de tia, Rafaella Santos também é madrinha da menina. A irmã de Neymar Jr ainda tem outros três sobrinhos: Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de quase 2, e a caçula Mel, que completou 1 mês de vida no dia 5 deste mês.

Amanda Kimberlly mostra corte de cabelo da filha

Recentemente, Amanda Kimberlly encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas de Helena, de um aninho, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nos Stories, a modelo e influenciadora digital mostrou que levou a herdeira para fazer seu primeiro corte de cabelo, mas em algumas fotos, ela aparece chorando. "O primeiro corte de cabelo kkkkkk tadica", escreveu a mamãe coruja na legenda. 

Em outro clique, Amanda exibiu o resultado do corte de Helena e comparou a franja da menina com a de Solange Duprat, personagem de Alice Wegmann na novela Vale Tudo, da TV Globo. "Ficou igual a Solange. Chérie", brincou a influencer; confira os registros!

