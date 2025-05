Filha de Neymar Jr, Helena esbanja fofura com look vermelho em nova foto

Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, a pequena Helena, de 10 meses, fez uma nova aparição nas redes sociais da mãe; veja foto

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou o público na noite de domingo, 4, ao compartilhar uma nova foto fofíssima da filha, Helena. A bebê, que completou 10 meses recentemente, é fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

No registro publicado por Amanda, Helena aparece sentada em uma cadeirinha de segurança comendo um biscoito. Esbanjando fofura, a herdeira de Neymar foi clicada com um look vermelho inspirado em uniformes de pilotos da Fórmula 1 e um lacinho branco no cabelo.

A mais recente aparição da bebê aconteceu na última semana, quando Amanda Kimberlly compartilhou com os seguidores que a acompanham uma sequência de fotos inéditas da menina. Entre os cliques, Helena aparece sorridente no colo da mãe, que se fantasiou de coelho da Páscoa para divertir a filha.

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução/Instagram

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas, Mavie, de 1 ano, e Mel, que está sendo gerada. As meninas são frutos da atual união do jogador de futebol com Bruna Biancardi.

A decisão de Neymar Jr sobre a criação das filhas

O jogador de futebol Neymar Jr já decidiu como quer criar as filhas Mavie e Helena, que são frutos de relacionamentos diferentes dele. De acordo com o Portal Leo Dias, o atleta quer que as filhas sejam próximas .

A publicação destacou que ele quer ver as meninas convivendo de maneira mais próxima ao longo do crescimento delas. Isso porque ele quer ver as filhas passando o tempo juntas e que sejam irmãs confidentes uma da outra. Vale lembrar que Neymar já reuniu as duas em casa para que elas pudessem brincar juntas.

Leia também: Neymar celebra volta de Bruna Biancardi e Mavie ao Brasil: 'Elas chegaram'