Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi encanta ao surgir com uniforme do Santos

Esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi mostrou a filha caçula do casal usando um dos presentes enviados pelo Santos, time onde o atleta joga

A influenciadora digital Bruna Biancardi dividiu com o público uma nova foto da pequena Mel, sua filha caçula com Neymar Jr. Na noite de segunda-feira, 4, a esposa do atleta mostrou que a bebê, de 1 mês de vida, torceu para o pai em campo com direito a uniforme personalizado do Santos, time onde o atleta joga.

Na imagem compartilhada por Bruna, Mel aparece de costas com um body azul do clube. A peça de roupa, dada à pequena especialmente pelo Santos, possui o nome da bebê e o número 10, usado por Neymar.

Quem também torceu para o atleta diretamente do estádio foi a pequena Mavie, primogênita do casal. Nas redes sociais, Bruna Biancardi mostrou que a filha mais velha do casal a acompanhou e assistiu de camarote o pai em campo.

E, ao que tudo indica, as filhas de Neymar Jr e Bruna Biancardi deram sorte! O Santos jogou contra o Juventude e venceu por 3 a 1. Logo após a partida, o casal ainda aproveitou um 'vale night' juntinhos, com direito a foto romântica.

Vale lembrar que além de Mavie e Mel, do casamento com a influenciadora, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de 1, frutos de relações anteriores.

Bruna Biancardi mostra as filhas torcendo para o pai, Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi registra momento carinhoso entre as filhas

Recentemente, a influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo registro de suas filhas, Mavie, de quase 2 anos, e Mel, que chegou ao mundo no dia 5 de junho.

Na publicação, Bruna compartilhou uma montagem com quatro fotos que registram momentos de interação entre as pequenas. Em uma das imagens, Mavie olha com carinho para a irmã. Em outro clique, aparece brincando com potes de materiais coloridos e, em seguida, surge com os pezinhos descalços sobre uma bandeja cheia desses grãos.

Por fim, no canto inferior direito, a menina toca delicadamente a testa de Mel, que está deitada. "Amor", descreveu ela na legenda; confira os registros das bebês!

Leia também: Bruna Biancardi exibe foto inédita da filha caçula de olhos abertos