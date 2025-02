Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, Helena esbanja fofura em novo vídeo

A modelo Amanda Kimberlly dividiu com os seguidores novos registros da pequena Helena, sua filha de 7 meses com Neymar Jr; confira

Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, a pequena Helena encantou o público na noite de segunda-feira, 17, ao surgir em novos registros compartilhados pela mãe. Por meio das redes sociais, a modelo e influenciadora digital dividiu com os seguidores um vídeo fofíssimo da bebê, que completou 7 meses recentemente.

Nas imagens, repostadas por um fã-clube, Amanda aparece ensinando a herdeira a fazer sons com a boca. "O sétimo mês e suas habilidades", brincou a mamãe coruja. Em seguida, a modelo também publicou uma foto inédita de Helena, registrada em seu último mesversário.

Esbanjando fofura, a pequena foi fotografada usando um vestido em tons de lilás e branco com uma estampa delicada de flores na parte superior da peça. Amanda Kimberlly completou o look da filha com um lacinho no cabelo da mesma cor da vestimenta.

Ao longo de um breve bate-papo com os seguidores, a influenciadora digital ainda revelou que Helena já está aprendendo a engatinhar sozinha. Além disso, Amanda contou que o tema do aniversário de 1 ano da bebê será 'jardim', com alusão às flores.

Vale lembrar que além da pequena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, da atual união com Bruna Biancardi. O casal, inclusive, está à espera da segunda filha, que se chamará Mel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por amanda kimberlly (@kimberamandaa)

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Reprodução / Instagram

Amanda Kimberlly resgata foto de quando era bebê

Recentemente, a modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou os seguidores ao resgatar um registro inédito de quando era bebê. Por meio das redes sociais, ela publicou a foto e, ao lado, deixou uma imagem atual da pequena Helena, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

Mamãe coruja, Amanda apontou a semelhança que a herdeira possui com ela. "Mini me", derreteu-se a modelo na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas deixaram comentários carinhosos a Helena e opinaram sobre com quem a pequena se parece mais; confira detalhes!

