Filha de Neymar e Bruna Biancardi rouba a cena em nova foto com o pai: 'Grude'

O jogador de futebol Neymar Jr compartilhou mais um momento em família nesta quinta-feira, 13. O craque, que recentemente voltou ao Brasil para jogar no Santos, usou as redes sociais para mostrar um momento com a filha, Mavie, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.

No registro compartilhado , a pequena aparece saboreando uma fruta no colo do papai coruja, que escreveu na legenda: "Grude". Vale lembrar que além de Mavie, o jogador de futebol e Bruna estão à espera da segunda filha, que se chamará Mel. Ele também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do antigo relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de 7 meses, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Veja prints do vídeo abaixo:

Neymar Jr e Mavie (Reprodução/Instagram)

Mansão de Neymar

De volta ao Brasil, o jogador está morando em uma mansão no litoral de São Paulo junto com a companheira, Bruna Biancardi, e a filha mais velha do casal, Mavie, de 1 ano. Na manhã desta terça-feira, 11, a influenciadora digital compartilhou detalhes do imóvel.

Ela gravou um vídeo mostrando a ampla sala de estar e a sala de jantar da residência, com uma vista de tirar o fôlego. A nova mansão de Neymar Jr e Bruna Biancardi, com vista para o mar, está localizada no Morro de Santa Terezinha. Veja alguns detalhes da mansão aqui!

Já a noite de segunda-feira, 10, Neymar compartilhou em suas redes sociais um registro com Bruna celebrando a mudança oficial da família para a nova residência. "Primeiro dia na casinha nova", escreveu o atleta na legenda da postagem, acrescentando um emoji de coração vermelho.

