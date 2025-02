Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie esbanja fofura em vídeo na Vila Belmiro

Mavie, filha mais velha de Neymar e Bruna Biancardi, marcou presença na Vila Belmiro para prestigiar a reestreia do pai no Santos

O dia 5 de fevereiro de 2025 foi especial para Neymar Jr em dose dupla! Além de completar 33 anos de vida, o jogador de futebol fez sua reestreia no Santos após 12 anos fora do Brasil. O atleta jogou pelo time na Vila Belmiro contra o Botafogo-SP na noite de quarta-feira.

Quem marcou presença no estádio para prestigiá-lo foi a pequena Mavie, de 1 ano, fruto de sua atual união com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Em vídeos que circulam nas redes sociais, a bebê aparece esbanjando fofura ao dar 'tchauzinho' para a torcida do Santos na arquibancada.

No registro, é possível ouvir os torcedores presentes gritando o nome de Mavie enquanto a herdeira de Neymar Jr os observa. Além de acenar, a pequena ainda mandou um beijo para o público que a aplaudia.

Mais cedo, Bruna Biancardi, que está grávida da segunda filha do casal, revelou publicamente o nome escolhido para a herdeira caçula: Mel. A novidade foi contada pela influenciadora através da homenagem de aniversário feita para Neymar.

Vale lembrar que além de Mavie e Mel, o jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do antigo relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de 7 meses, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Confira o vídeo de Mavie na Vila Belmiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulistão (@paulistao)

Neymar Jr comenta reestreia no Santos em data especial

Neymar Jr está oficialmente de volta ao Santos! Na última quarta-feira, 5, data em que completou 33 anos de vida, o jogador de futebol entrou em campo representando o time e fez sua reestreia em solo brasileiro após 12 anos.

Logo após a partida contra o Botafogo-SP, que terminou com empate de 1 a 1, Neymar usou as redes sociais para compartilhar um texto a respeito da ocasião especial e marcante. Em seu Instagram oficial, o craque publicou uma foto no estádio e destacou a emoção em vivenciar o momento; confira detalhes!

