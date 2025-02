Filha de Michelle Loreto esbanja fofura em cliques inéditos: 'Lindeza'

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua filha, Aurora, de 1 aninho

Michelle Loreto explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos com a filha, Aurora, de um aninho, fruto de seu relacionamento com Alexandre Mattoso.

Nas imagens, a apresentadora do quadro 'Bem-Estar', da TV Globo, mostrou detalhes de seu fim de semana com a herdeira. As duas surgiram juntas no elevador, Aurora também apareceu brincando de bola, ao lado de alguns amiguinhos, entre outros momentos.

Ao exibir os cliques fofos, Michelle se derreteu. "Do início ao fim, o meu fim de semana foi todo dela", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo elogios. "Que lindas", disse uma seguidora. "O sorrisinho charmoso", falou outra. "Meu Deus, que lindeza", comentou uma fã.

Em dezembro, a jornalista saiu de férias e viajou com a família para Recife. Nas redes sociais, ela mostrou a herdeira se divertindo na praia. "Levando a minha moça bonita para a Praia de Boa Viagem. Aurora mostrou que é doida por praia, pelo mar... ela se esbaldou! Também, filha de uma Recifense com um Niteroiense... não podia dar em outra coisa! (...)", contou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Loreto (@michelleloretoap)

Michelle Loreto revela se dará irmãos para a filha

Em junho de 2023, a jornalista Michelle Loreto surpreendeu ao revelar que ficou grávida "sem querer". Na época, a comunicadora global revelou que nunca esteve em seus planos engravidar e que nem a pressão da sociedade a influenciava a mudar de ideia. Contudo, tudo mudou quando descobriu que estava esperando a pequena Aurora, que hoje está com um ano de vida.

Durante uma conversa com os seguidores das redes sociais, a jornalista revelou se deseja dar irmãos para a menina. Ela recebeu uma pergunta sobre isso e respondeu. "Pretende ter mais um filho ou Aurora será filha única?", questionaram. "A pituca já tem dois irmãos por parte de pai", contou a jornalista sem dar mais detalhes se deseja ter mais uma gestação.

Leia também: Michelle Loreto desabafa sobre fase difícil com a filha: 'Exaustiva'