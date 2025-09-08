CARAS Brasil
  Bebê
  2. Filha de Maria Cavalcante esbanja fofura em comemoração de mesversário
Bebê / 1 mês

Filha de Maria Cavalcante esbanja fofura em comemoração de mesversário

Maria Cavalcante, filha do humorista Tom Cavalcante, mostrou as fotos da comemoração intimista do primeiro mês de Antonella

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 19h22

Maria Cavalcante, Cristiano Deyvid e Antonella
Maria Cavalcante, Cristiano Deyvid e Antonella - Foto: Reprodução/Instagram

Maria Cavalcante encheu as redes sociais de fofura ao mostrar as fotos da comemoração do mesversário da filha, Antonella. A menina, fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, completou um mês de vida nesta segunda-feira, 8. 

Em seu perfil oficial, a herdeira do humorista Tom Cavalcente mostrou as fotos da festinha intimista que organizou para celebrar a data especial. Para o primeiro mês, os papais escolheram a Minnie como tema, e o bolo e o look da bebê foram decorados com a orelha da personagem. 

Antonella esbanjou estilo ao surgir usando um vestido branco e uma tiara na cabeça. O look, além de ter detalhes em vermelho, também contou com as orelhas da Minnie em preto. Já o bolo foi decorado com um laço vermelho, as orelhas da personagem e com uma boneca no topo. 

Ao dividir os registros, Maria se derreteu: "Hoje celebramos o primeiro mês de vida da nossa princesa Antonella. Nossos corações transbordam de emoção e amor!!", escreveu a esposa de Cristiano Deyvid na legenda da publicação. 

O post recebeu diversos comentários. "Princesa", disse uma seguidora. "Viva a Antonella", comentou outra. "Deus abençoe! Muito linda", escreveu uma fã. "Como ela é linda, Maria", falou mais uma. 

No último dia 5, Maria Cavalcante encantou ao compartilhar um ensaio fotográfico que fez ao lado do marido, o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, e a filha deles, Antonella. Para o registro, a bebê aparece sendo segurada pelos papais e enrolada em uma manta vermelha. Ao postar a foto encantadora, Maria se declarou para a família: "O maior amor do mundo", disse a mamãe.

Confira: 

Maria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha

Maria Cavalcante usou as redes sociais para mostrar uma tradição que ela e o marido, o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, decidiram seguir após o nascimento da filha, Antonella. A jovem compartilhou um vídeo mostrando que eles decidiram enterrar o umbigo da menina embaixo de um pé de jabuticabeira. 

"Porque tem uma tradição", explicou o papai de primeira viagem na gravação. "Segundo as tradições celestiais e ancestrais da humanidade, vamos enterrar o umbigo da Antonella na jabuticabeira porque tem a lenda que traz frutos, prosperidade", completou. "Hoje enterramos o umbiguinho da nossa pequena, semeando amor e raízes para a vida toda", escreveu Maria Cavalcante na legenda da publicação. Veja!

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

filhaMaria CavalcanteMesversário

