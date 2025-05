Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves nascerá fora do Brasil e detalhe chama atenção

Primeira filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, a pequena Zuri não nascerá no Brasil; entenda sobre a nacionalidade da bebê

Enquanto a tão esperada chegada de Zuri se aproxima, Brunna Gonçalves e Ludmilla vivem momentos de ansiedade e preparação para conhecer a primeira filha. O detalhe curioso? O nascimento da bebê não acontecerá no Brasil.

Discreta, Brunna está há cerca de um mês em Miami, nos Estados Unidos, onde escolheu dar à luz a pequena. Enquanto isso, Ludmilla segue sua rotina de shows e compromissos no Brasil, à espera do grande dia.

Assim que desembarcou em Miami, no início de abril, Brunna tratou de organizar os detalhes do enxoval e preparar o cantinho da filha no luxuoso apartamento da família, avaliado em R$ 13,5 milhões. Nas redes sociais, a dançarina dividiu com os fãs cada momento desse processo. “O quartinho dela aqui em Miami está quase pronto, essa semana finalizamos. Toda vez que entro, me emociono”, confessou.

E qual será a nacionalidade de Zuri?

Em entrevista à Contigo!, o advogado Enrico Bisordi explicou que a pequena Zuri nascerá com nacionalidade americana por direito de solo , como garante a 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos. “Existem dois critérios adotados pelos países para a atribuição de cidadania: o Jus Sanguinis (direito por sangue), que significa que o indivíduo possui direito à nacionalidade de seus pais ou de um deles, e o Jus Soli (direito de solo), que significa que o indivíduo tem o direito à nacionalidade no território em que nasceu. Sendo os EUA adeptos ao Jus Soli, Zuri terá nacionalidade americana”, disse ele.

Mesmo com declarações do presidente Donald Trump sobre acabar com esse direito, a regra segue valendo. E por aqui, a bebê também será brasileira. “Por mais que tudo indique que, se Zuri nascer sob a vigência deste critério ela tem o direito garantido de forma vitalícia, não temos como prever se isso vai mudar”, esclareceu."No Brasil, o indivíduo possui direito à nacionalidade se um dos pais for brasileiro, independentemente do território em que nasceu”, finalizou o especialista.

Vale ressaltar que, apesar do nascimento em solo americano, o casal segue firme com planos no Brasil, onde constrói uma mansão no Rio de Janeiro, já com espaço reservado para Zuri.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Leia também:Brunna Gonçalves celebra relacionamento com Ludmilla: "Oito anos de muitos"