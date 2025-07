Filha de Lucy Ramos rouba a cena com look junino: 'Explosão de fofura'

A atriz Lucy Ramos encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos de sua filha, Kiara, usando um look estiloso

Lucy Ramos encheu as redes sociais de fofura neste sábado, 5, ao compartilhar fotos inéditas de sua filha, Kyara, de três meses, fruto de seu casamento com Thiago Luciano.

Nas fotos postadas no feed, a menina aparece usando um look junino, que foi feito pela avó da bebê. O body branco foi personalizado com um coração e dois laços vermelhos. Já a saia de tule contou com várias bandeiras juninas coloridas. A atriz complementou a produção de Kyara com um tênis branco e uma presilha de laço vermelho.

"Kyky ainda está em clima junino e com direito a lookinho feito com todo amor pelas mãos da vovó 🥰 Tem como não se apaixonar?", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação, deixando os internautas encantados. "Que lindeza", disse a atriz Regiane Alves. "Linda", comentou Tata Werneck. "Que bonequinha linda", escreveu uma seguidora. "Foi muito difícil carregar essa foto... uma explosão de fofura", falou uma fã.

Vale lembrar que Kyara completou três meses na última quarta-feira, 2. Na ocasião, Lucy compartilhou uma foto em que ela e Thiago Luciano aparecem segurando a herdeira. A atriz beija a testa da filha e recebe um beijo do marido. "Passamos do terceiro mês. A bebezinha que segurávamos com tanto cuidado agora está mais firme, com o olhar curioso, reagindo aos sons, sorrindo. Cada fase tem sua beleza, desafios e ficamos aqui só admirando e agradecendo por tudo estar indo bem. Que venha a próxima fase, com mais descobertas e ainda mais amor!", escreveu a artista.

Confira:

Lucy Ramos se derrete em vídeo fofo da filha

Recentemente, Lucy Ramos encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar novas imagens de sua filha, Kyara. A menina é fruto de seu casamento com o diretor Thiago Luciano.

No vídeo postado no feed de seu perfil oficial, a atriz dividiu momentos em que aparece com a bebê no colo, brincando e até deixando ela dormir no peito, e falou sobre ser a "mãe do mau costume", já que faz tudo o que é considerado "errado". "Se mimar for crime… tô vivendo fora da lei. E nem tenho intenção de parar", afirmou Lucy na legenda da publicação. Veja a publicação!

