Filha de Lucy Ramos esbanja fofura em fotos da comemoração de mesversário

A atriz Lucy Ramos compartilhou nas redes sociais as fotos da comemoração do primeiro mês de vida de Kyara, sua filha com Thiago Luciano

Lucy Ramos encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos da comemoração intimista do mesversário da filha, Kyara, fruto de seu casamento com o diretor Thiago Luciano.

Para comemorar o primeiro mês da herdeira, os papais posaram sorridentes com a herdeira, que surgiu usando um vestido branco com listras lilás e uma presilha de laço no cabelo. Além disso, a atriz também mostrou o bolo que escolheu para a data especial.

Já na legenda da publicação, Lucy falou sobre a filha. "Kyara completou seu primeiro mês de vida. Minha pequena já não é mais uma recém-nascida e agora desbrava o mundo como lactente. Foram trinta dias intensos cheios de descobertas e amor", escreveu a mamãe.

Os internautas encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Que linda! Parabéns", disse a atriz e apresentadora Tata Werneck. "Que lindinha, gente! Papai do céu a abençoe", falou uma seguidora. "Passou rápido demais", escreveu uma fã. "Muito linda, parabéns!", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

Lucy Ramos faz desabafo sobre desafios na amamentação

A atriz Lucy Ramos usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre amamentação de Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano. Em uma publicação, ela falou sobre os desafios do início do processo.

"Lindezas, confesso que nada me preparou totalmente para esse começo da amamentação. Está sendo um momento lindo e de conexão com a nossa pequena, mas também muito desafiador. É dor no peito, bico rachado, cansaço, dúvidas, madrugadas em claro… é resistência por amor. Um corpo que se doa por inteiro e que em alguns dias desaba. O amamentar nem sempre vem com leveza, às vezes ele vem com lágrimas e aquela vontade de desistir. Mas a gente segue aprendendo juntas, se adaptando, fazendo companhia uma a outra e construindo gota a gota essa relação que é só nossa", disse ela. Confira!

