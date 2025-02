Filha de Iza e Yuri Lima esbanja fofura em clique inédito: 'Aberta a temporada'

O jogador Yuri Lima deixou os internautas encantados ao compartilhar mais um clique de sua filha, Nala, de seu relacionamento com a cantora Iza

O jogador de futebol Yuri Lima deixou os internautas encantados ao compartilhar mais um clique de sua filha, Nala, de três meses, que é fruto de seu relacionamento com a cantora Iza. Na manhã desta quinta-feira, 13, ele mostrou a pequena em um momento de descontração.

Na imagem comparitlhada, Nala aparece tentando tirar a meia do seu pé. "Aberta a temporada de caça ao pé", brincou o atleta ao compartilhar o registro. Vale lembrar que a pequena veio ao mundo em outubro de 2024.

Veja a foto da pequena:

Yuri Lima mostra Nala (Foto: Reprodução/Instagram)

Iza revela como é a relação de Yuri Lima com a filha

Em recente entrevista ao Fantástico, da Globo, Iza falou sobre a relação de Yuri com a filha. "Ele está 24 horas por dia presente. Isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim", disse a artista. "A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez uma escolha de ficar mais próximo, de estar mais presente. Então por isso ele continua vindo para o Rio de Janeiro", acrescentou ela.

Durante o papo com Maju Coutinho, Iza relembrou o momento do parto. "Eu estava com 38 semanas, e meu ginecologista entendeu que a minha pressão estava começando a dar uma oscilada. Então a gente seguiu as orientações médicas e eu fiz uma cesárea, e foi muito bonito. Estava todo mundo cantando Stevie Wonder, todo mundo mesmo, até a anestesista. A música ''This is love!''. Ela nasceu na hora de 'Ma Cherry Amor'", falou.

Em outro momento, mostrou detalhes de como é o quarto de Nala, que foi decorado com o tema de floresta. O ambiente conta com papel de parede estampado com várias plantas e o móbile do berço tem bichos da floresta feitos de crochê.

