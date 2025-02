Filha de Iza e Yuri Lima chama atenção em cliques inéditos: 'Toda independente'

A cantora Iza encantou ao compartilhar novos cliques ao lado de sua filha, Nala, de quatro meses, de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima

A cantora Iza agitou as redes sociais ao compartilhar novos momentos em família. Nesta segunda-feira, 17, ela mostrou cliques ao lado de sua filha, Nala, de quatro meses, que é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, e também de dias de descanso e trabalho durante o verão.

Ela mostrou uma imagem em que a filha aparece no canguru. Em outro registro, a bebê apareceu segurando sua mamadeira. Iza também compartilhou uma foto à beira da piscina e outra trabalhando. "Ultimamente", escreveu a cantora na legenda.

Na legenda da publicação, os internautas deixaram elogios. "Como assim essa menina já tá segurando a mamadeira?", se surpreendeu uma pessoa. "Nala toda independente segurando o tetê sozinha", reparou outra. "Todas as duas são lindas", elogiou uma terceira pessoa. Vale lembrar que a pequena veio ao mundo em outubro de 2024.

Recentemente, Yuri Lima mostrou Nala em um momento de descontração. Na imagem comparitlhada, Nala aparece tentando tirar a meia do seu pé. "Aberta a temporada de caça ao pé", brincou o atleta ao compartilhar o registro. Veja a foto compartilhada!

Iza revela como é a relação de Yuri Lima com a filha

Em recente entrevista ao Fantástico, da Globo, Iza falou sobre a relação de Yuri com a filha. "Ele está 24 horas por dia presente. Isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim", disse a artista. "A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez uma escolha de ficar mais próximo, de estar mais presente. Então por isso ele continua vindo para o Rio de Janeiro", acrescentou ela.

Durante o papo com Maju Coutinho, Iza relembrou o momento do parto. "Eu estava com 38 semanas, e meu ginecologista entendeu que a minha pressão estava começando a dar uma oscilada. Então a gente seguiu as orientações médicas e eu fiz uma cesárea, e foi muito bonito. Estava todo mundo cantando Stevie Wonder, todo mundo mesmo, até a anestesista. A música ''This is love!''. Ela nasceu na hora de 'Ma Cherry Amor'", falou.

