Filha de Graciele Lacerda surge com look estiloso durante viagem: 'Linda'

Clara, filha da influenciadora digital Graciele Lacerda, roubou a cena ao surgir usando um look estiloso durante uma viagem com a mamãe

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 15, compartilhar novas fotos com a filha, Clara, de seis meses.

A influenciadora digital decidiu viajar com a filha para encontrar o marido, Zezé Di Camargo, que está em Goiânia para cumprir sua agenda de shows, e encantou ao mostrar a herdeira com um look todo estiloso.

Para a viagem com a mamãe, Clara surgiu usando um vestido, uma blusa de manga longa, sapatinho e uma tiara de laço no cabelo. Já Graciele apostou em um cropped de manga longa, calça jeans e tênis. "Saindo da rotina. Indo ali rapidinho matar a saudade do papai!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Tão lindas!!! Vão com Deus!!", disse uma seguidora. "Que lindas", afirmou outra. "É tão lindo o que ela faz, viaja para os shows mas sempre leva Clarinha, parabéns mamãe", falou uma fã. "Que mocinha linda", comentou mais uma.

Mais cedo, a mulher de Zezé mostrou a menina experimentando uma fruta. "Hoje eu dei morango para a Clara. Achei que ela ia fazer muita cara assim (de quem não gostou). Ela gostou. Ela gostou do morango, ela só não conseguia segurar porque escorregava da mão dela. Mas aí eu colocava na boca dela, ela arrancava pedaço com a gengiva", contou a influencer.

Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha na festa dos gêmeos de Sorocaba

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, de seis meses, marcou presença na festa de um ano dos gêmeos de Sorocaba e Biah Rodrigues. Em sua rede social, a esposa do sertanejo compartilhou cliques da herdeira curtindo o evento que aconteceu em um sítio no interior de São Paulo.

"Tarde linda ao lado de pessoas queridas: A Clara foi comemorar o aniversário dos amiguinhos, Angelina e Zion, filhos da querida Biah Rodrigues e do Sorocaba! Brincadeira, sorrisos e muito carinho pra celebrar essa fase tão especial da infância! Obrigada pelo convite e pelo carinho conosco", contou a empresária. Confira!

