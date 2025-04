Filha de Graciele Lacerda esbanja estilo com look de crochê

Look do dia!

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o look de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

A menina, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, esbanjou estilo ao surgir usando uma blusa branca e um macacão de crochê rosa. A mamãe coruja complementou a produção colocando uma tiara e um sapatinho da mesmo cor da roupainha.

Em outro registro, Graciele mostrou Clara na cadeirinha do carro e se derreteu pela filha: "Amo esse momento com ela", confessou a influenciadora digital na legenda da foto.

Nesta última segunda-feira, 28, a mulher de Zezé levou a herdeira no pediatra e deu detalhes sobre a consulta. "Acabei de voltar da pediatra e a Clara está muito incrível. Tá gordinha. Tá com praticamente 7 quilos e com 62 centímetros. Já cresceu bastante. Então está ótima. Bem de saúde. Graças a Deus. Agora é só esperar quarta-feira para ela tomar a vacina de quatro meses", contou em um trecho.

Confira:

Graciele Lacerda mostra look da filha, Clara - Foto: Instagram

Graciele Lacerda mostra a filha, Clara - Foto: Instagram

Graciele Lacerda impressiona com relato do parto da filha

Na noite desta segunda-feira, 28, Graciele Lacerda compartilhou em suas redes sociais um vídeo com os detalhes do parto de Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo, que está com quatro meses. "Finalmente consegui gravar o relato do meu parto para vocês. Foram momentos incríveis, cheios de emoção! Mas, como sempre, Deus esteve no controle o tempo todo", disse ela na legenda do vídeo.

No vídeo, a influenciadora digital recordou o começo da gestação, contou que foi diagnosticada com pré-eclâmpsia com 35 semanas de gestação e revelou que perdeu muito sangue no parto. "[...] Eu descobrir que eu perdi um litro e meio de sangue. A Clara estava encaixada e meu médico não conseguia tirar ela. Ele subiu em cima de mim e eu lembro que eu ficava balançando ma cama, era o momento que ele estava tentando tirar ela e ele não estava conseguindo. Com isso eu perdi muito sangue", disse em um trecho. Veja o relato completo!

