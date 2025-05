Filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo surge com look inspirado no pai

A influenciadora Graciele Lacerda usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar um novo registro de sua filha com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira, 7, para compartilhar um novo registro de sua filha, Clara Lacerda Camargo, de quatro meses. Na foto, a pequena apareceu usando um look inspirado no pai, o cantor Zezé Di Camargo.

Na imagem, a bebê aparece sorridente, deitada. Ela veste um body branco com a frase escrita em letras na cor laranja: "Já nasci ouvindo Zezé Di Camargo Rústico". "Bom dia", escreveu a mamãe coruja ao compartilhar o momento.

Vale lembrar que Clara já usou outros bodys com homenagem ao sertanejo. Em janeiro, a bebê apareceu com um look com a frase É o Amor, que é uma referência a música de sucesso da carreira de Zezé Di Camargo e Luciano.

Graciele Lacerda posta foto de Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Como está o desenvolvimento da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo?

A bebê Clara nasceu no dia 25 de dezembro em um parto de surpresa. Ela veio ao mundo com 37 semanas de gestação, sendo que estava prevista para nascer apenas em janeiro de 2025. Recentemente, Graciele levou a herdeira ao pediatra e compartilhou com os fãs como está o desenvolvimento dela.

"Acabei de voltar da pediatra e a Clara está muito incrível. Tá gordinha. Tá com praticamente 7 quilos e com 62 centímetros. Já cresceu bastante. Então está ótima. Bem de saúde. Graças a Deus. Agora é só esperar quarta-feira para ela tomar a vacina de quatro meses", contou a influenciadora.

Que completou: "E eu também vou dar a vacina da bronquiolite porque agora começa o inverno e começa a época que os vírus vêm com força. Então é bom a gente vacinar para poder evitar. Ainda mais a gente que pode viajar, ir para outros lugares, então é bom se proteger. Momento triste, mas necessário, que são as vacinas."

