Filha de Graciele Lacerda chama atenção ao surgir com look estiloso

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou ao mostrar o look do dia de Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda encheu as redes sociais de fofura na manhã desta terça-feira, 10, ao compartilhar o look do dia da filha, Clara, de cinco meses, fruto de seu casamento com o cantor sertanejoZezé Di Camargo.

Na foto postada nos Stories, a menina aparece sentada em um sofá, usando um look todo estiloso: uma calça, meia, uma tiara de laço rosa e uma blusa com a frase: 'te amo mamãe'. Ao dvidir o clique, a influenciadora digital deixou um recado para os fãs. "Bom dia. Agora com meu sorriso registrado", escreveu a famosa.

Os looks de Clara sempre encantam os seguidores de Graciele. Recentemente, a mulher de Zezé mostrou a herdeira usando um macacão com orelhinhas de urso. "Tem uma ursinha nos meus stories", disse a mamãe coruja ao compartilhar a roupa da bebê.

Confira:

Graciele Lacerda mostra look da filha - Foto: Instagram

Graciele Lacerda comove ao falar sobre a amamentação da filha

Graciele Lacerda usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 4, para dar detalhes sobre o processo de amamentação de Clara, de cinco meses, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Após dar detalhes sobre o parto da herdeira, a influenciadora digital confessou que demorou para falar sobre o assunto porque não estava preparada. Ela explicou que apesar de sempre ter compartilhado sobre o seu desejo de amamentar, não conseguiu fazer isso por muito tempo.

"Ela não tinha muita força para sugar o meu peito, então o meu leite demorou cinco dias para descer... Em casa começou todo o processo para eu ter leite. Meu leite desceu, graças a Deus, fiquei super feliz. Eu não tive aquele leite de vazar, eu tinha leite, meu peito ficava cheio, mas não ao ponto de eu ter que ficar colocando negócio para não vazar, mas eu consegui dar mamar para a Clara (...)", contou. Veja o relato completo!

