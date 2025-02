Filha de Bruna Biancardi e Neymar esbanja fofura ao curtir o dia na piscina

Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar a filha, Mavie, curtindo o dia na piscina com um maiô estampado

Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, para mostrar um registro encantador de sua filha, Mavie, de um aninho, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Na imagem postada nos Stories do Instagram, a menina aparece curtindo o dia ensolarado na piscina da mansão do papai. Para o momento de lazer, Mavie surgiu com um maiô estampado e um chapéu para se proteger do sol. Na montagem compartilhada pela influencer, a pequena também está acompanhada de um amiguinho e um cachorro.

Vale lembrar que Bruna e Neymar estão à espera da segunda filha, que se chamará Mel. A mamãe revelou o nome da herdeira ao prestar uma homenagem no aniversário do jogador, que retornou ao Brasil para jogar no Santos.

"(...) Temos muito orgulho de você, como profissional e como pessoa e só quem te conhece de verdade, tem o prazer de saber quem é você por trás do que todo mundo vê. Desejo que você continue esse menino brincalhão, sonhador, engraçado e esse homem especial, companheiro e dedicado. Obrigada por tudo e principalmente pelos melhores presentes da minha vida! Nossas meninas e a nossa família! Ansiosa por hoje. BRILHA!! Te amamos muito! Beijos, Bru, Mavie e Mel", escreveu Biancardi.

Confira:

Bruna Biancardi mostra Mavie na piscina - Foto: Instagram

Bruna Biancardi mostra momento fofíssimo de Davi Lucca com Mavie

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 12 milhões de seguidores. Na última quarta-feira, 5, a famosa esteve na Vila Belmiro acompanhada pela família para prestigiar a estreia de Neymar pelo Santos.

Nos bastidores do jogo, a digital influencer flagrou um momento fofíssimo da filha Mavie, de um ano, com o irmão Davi Lucca, de 13 anos, filho do jogador com Carol Dantas. No vídeo, publicado no Instagram Stories, o mais velho aparece fazendo cócegas na irmã mais nova, que se diverte. Confira!

Leia também: Bruna Biancardi arrasa com look transparente e exibe barriguinha de grávida