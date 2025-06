Filha de Bruna Biancardi e Neymar encanta ao surgir com fantasia

A influenciadora digital Bruna Biancardi chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar a filha, Mavie, usando uma fantasia

Bruna Biancardi encheu as redes sociais de fofura nesta quinta-feira, 12, ao compartilhar um novo registro de sua filha, Mavie, de um aninho.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital mostrou a herdeira, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr., usando uma fantasia. Na imagem, Mavie aparece com um vestido azul com cauda de sereia. Além disso, ela estava com uma camiseta branca e uma calça.

Vale lembrar que Bruna está à espera de Mel, sua segunda filha com o atleta do Santos. Recentemente, ela abriu uma caixinha de perguntas nos Stories e respondeu uma internauta sobre o parto da herdeira. "Bru tem preferência de parto normal ou cesária?", questionou uma internauta. A influenciadora digital respondeu: "Como tive as duas experiências no parto da Mavie, optei pela cesárea para a Mel", revelou.

Confira:

Bruna Biancardi posta nova foto de Mavie - Foto: Instagram

Mavie dá show de simpatia em sua 'primeira entrevista'

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie mostrou mais uma vez o quanto é carismática! Com apenas 1 ano e sete meses, a primogênita do casal deu um show de fofura ao ceder sua 'primeira entrevista' na noite de terça-feira, 10, durante o leilão beneficente do pai, realizado em São Paulo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a bebê aparece conversando com a repórter contratada pelo evento. "Mavie, você sabia que o papai é muito bom com a bola, né? Mas no Instituto, ele ajuda muitas crianças iguais a você, sabia?", declarou a moça, que rapidamente recebeu a resposta da pequena: "Bola", declarou ela. "Deixa um recado para o papai e as crianças do Instituto", pediu a repórter em seguida. "Festa!", disse Mavie, arrancando risadas dos convidados presentes no local. Confira!

Leia também:Valor doado por Bruna Biancardi em leilão beneficente de Neymar Jr é revelado