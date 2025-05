SPOILER: Bruna Biancardi revela tema inacreditável do quarto da filha caçula

A influenciadora Bruna Biancardi mostrou detalhes encantadores do quartinho de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr; veja foto

Bruna Biancardi está finalizando os preparativos para a chegada de Mel, sua filha caçula com Neymar Jr. Na manhã desta quarta-feira, 21, a influenciadora digital compartilhou com o público um breve spoiler do quartinho da bebê, que deve nascer ainda este ano.

Em seu perfil oficial, Bruna publicou uma foto mostrando alguns detalhes do cômodo, que contará com um tema referente ao nome da caçula. Na imagem, é possível notar o teto do local repleto de desenhos de abelhas e uma parte de um dos móveis na cor marrom.

Além disso, um nicho iluminado simbolizando o mel na parte de cima do móvel também foi exibido. "Spoiler do quartinho da Mel", escreveu a mamãe coruja na legenda do clique. Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar Jr também são pais da pequena Mavie, de 1 ano e 7 meses.

Recentemente, a influenciadora contou que a primogênita do casal já interage com a irmã no 'forninho' e é bastante carinhosa com seu barrigão. "Mavie não sente ciúmes, ela ainda não entende quem é a Mel de fato, mas conversa com a minha barriga e dá vários beijinhos", relatou a companheira do atleta.

Veja o spoiler do quartinho de Mel:

Quarto de Mel será temático - Reprodução/Instagram

Neymar e Bruna Biancardi planejam ter mais filhos?

Bruna Biancardi está radiante desde que descobriu que será mamãe novamente! À espera de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, a influenciadora digital abriu o coração e revelou se o casal deseja aumentar ainda mais a família após o nascimento da caçula.

Em entrevista ao 'PodDelas’, Bruna contou que ela e Neymar, que também é pai de Davi Lucca e Helena, frutos de antigas relações, já conversaram sobre a vinda de mais um herdeiro e, de acordo com a famosa, isso não deve demorar para acontecer. A companheira do atleta ainda ressaltou que o desejo de ter mais um filho faz parte de ambos; confira mais detalhes!

Leia também: Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly mostram fotos das filhas juntas