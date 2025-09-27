Filha caçula de Neymar Jr e Bruna Biancardi rouba a cena em dia de praia com a mãe

Filha caçula de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mel encantou o público neste sábado, 27, ao surgir em uma nova foto compartilhada pela mãe. Por meio das redes sociais, a esposa do jogador de futebol revelou que aproveitou o dia na praia ao lado da herdeira mais nova.

Na imagem, Mel aparece no colo de Bruna enquanto o momento especial é registrado. Esbanjando fofura, a herdeira dos famosos surgiu com um body em tom claro com flores bordadas na manga e uma jardineira de tricot lilás. Para completar o look, a mamãe coruja colocou um lacinho no cabelo da bebê.

Vale lembrar que além de Mel, que tem 2 meses de vida, Bruna Biancardi e Neymar Jr são pais de Mavie, de quase 2 anos. Na última quinta-feira, 25, a esposa do atleta publicou novos registros fofíssimos com as duas filhas e revelou um ‘flagra’ um momento carinhoso entre as irmãs.

Em uma dos cliques compartilhados, a influenciadora digital aparece com as herdeiras no colo enquanto amamenta a caçula. As duas, inclusive, surgiram com looks semelhantes para dormir: “Pijamas iguais“, diz a legenda. Já na segunda foto, Biancardi mostrou a primogênita com a mãozinha na cabeça da caçula enquanto recebia um ‘beijo’ em sua bochecha.

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Mavie e Mel, frutos do atual casamento com a influenciadora Bruna Biancardi, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, da antiga união com Carol Dantas, e Helena, de 1, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Neste sábado, 27, Helena fez uma rara aparição nas redes sociais da mãe. Na foto compartilhada por Amanda, a pequena aparece de costas enquanto se divertia com a modelo, que se fantasiou de Minnie Mouse para divertir a filha. Ainda na imagem, é possível notar o quanto a menina cresceu.

“Depois do coelho…“, escreveu Amanda Kimberlly, recordando a Páscoa deste ano, quando surgiu fantasiada de coelho em uma festinha intimista feita para a herdeira. Vale lembrar que a última aparição pública de Helena aconteceu no início deste mês, no perfil oficial de Neymar Jr. Na ocasião, o atleta postou um clique da filha usando o uniforme do Santos, clube onde ele joga atualmente.

A primeira foto de Neymar Jr com os 4 filhos

No Dia dos Pais deste ano, Neymar Jr publicou a primeira foto com os quatro herdeiros. Na ocasião, o jogador do Santos foi clicado com Mavie e Mel no colo, frutos do atual casamento com Bruna Biancardi, enquanto o primogênito do craque, Davi Lucca, segurava Helena.

O clique, inclusive, foi compartilhado em primeira mão por Bruna Biancardi, que fez questão de parabenizar o marido pela data especial: “Ver você sendo pai, não só das nossas meninas, mas também dos seus outros filhos, me enche de orgulho. Seu amor, cuidado e presença são o maior presente que todos podem ter. Feliz dia dos Pais, meu amor”, declarou a esposa de Neymar Jr na legenda da publicação.

Leia também: Ex-affair de Neymar, Gabily reage à torcida de Bruna Biancardi em A Fazenda 17