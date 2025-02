Filha caçula de Hulk Paraíba encanta ao surgir fantasiada em data especial

O jogador Hulk Paraíba abriu o álbum de fotos do novo ensaio fotográfico da família em celebração aos 8 meses da filha caçula

O jogador de futebol Hulk Paraíba encantou os seguidores ao celebrar mais um mesversário da filha, Aisha, fruto de seu casamento com a médica Camila Ângelo. A herdeira caçula do casal completou 8 meses de vida no último sábado, 22, e ganhou uma festinha intimista para celebrar a data especial.

Assim como nas comemorações anteriores, Hulk e Camilla escolheram uma animação da Disney como tema do evento. Desta vez, Aisha surgiu fantasiada de princesa Moana em um ensaio fotográfico fofíssimo da família, compartilhado pelo atleta nas redes sociais.

"Hoje celebramos mais um mês da sua vida, nossa pequena Moana, que é uma das razões do nosso sorriso. Você nos ensina que o amor só cresce a cada dia. Nós te amamos infinitamente, meu amor", escreveu Hulk Paraíba na legenda da postagem.

Vale lembrar que o atleta e Camila Ângelo também são pais de Zaya, de 2 anos. O jogador do Atlético Mineiro ainda é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de 9, frutos de seu antigo casamento com Iran Ângelo.

Confira as fotos da filha caçula de Hulk Paraíba:

Hulk mostra vídeo inédito do segundo casamento com Camila

O jogador de futebol Hulk Paraíba e a médica Camila Ângelo realizaram uma segunda cerimônia de casamento no dia 7 de janeiro deste ano. Juntos desde 2019, o casal reuniu familiares e amigos próximos em um resort luxuoso em João Pessoa, na Paraíba, para a celebração.

Ainda bastante emocionado com o casamento, Hulk usou as redes sociais recentemente para compartilhar com os seguidores um vídeo inédito da cerimônia. Nas imagens, é possível perceber detalhes da entrada dos noivos e da troca de alianças, além de momentos da festa, realizada logo em seguida para os convidados.

"Um dia eternizado em nossas memórias", escreveu o jogador de futebol na legenda da publicação. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao casal e desejaram felicidades. "Foi tudo espetacular, perfeito! Vocês merecem toda felicidade do mundo!", declarou uma seguidora; confira o registro!

