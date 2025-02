Fernanda Paes Leme revela como é a decoração do quarto da filha, Pilar

A atriz Fernanda Paes Leme mostrou como é o quatro de sua filha, Pilar, de nove meses, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio

A atriz Fernanda Paes Leme mostrou como é o quatro de sua filha, Pilar, de nove meses, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta terça-feira, 11, ela compartilhou um vídeo com os detalhes da decoração do espaço na casa dela no sítio.

No registro, ela mostrou que o espaço conta com animais de pelúcia, quadros de plantas e potinhos em formato de cogumelos."Fiquei devendo de mostrar pra vocês o quartinho da Pilar no sítio e antes tarde do que nunca, né?! Eu amo estar aqui com ela, ouvindo o barulho dos bichos, do vento lá fora e ninando minha pequena nessa paz e beleza de quarto. Muito orgulhosa de todos nós nesse espacinho da Pipa", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme encanta ao mostrar aula de natação da filha

Recentemente, a atriz mostrou uma aula de natação com a herdeira. Ao dividir o momento encantador com os seguidores, Fernanda se derreteu. "Todo dia a Pilar me surpreende de um jeito diferente. É um olhar mais esperto, uma risada que já mostra que ela tá sacando as coisas, ou até uma reclamação que ainda não virou palavra – mas que já tem muita personalidade."

"E tudo, absolutamente TUDO, me enche de orgulho. Ela ainda nem anda, mas é ela que me faz seguir em frente. Não fala “eu te amo”, mas me faz sentir amada de um jeito que eu nem sabia que existia. Pipa, esse seu sorriso solto me transborda. Vídeo do papai, Victor Sampaio", escreveu a mamãe.

Vale lembrar que Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio não estão mais juntos. A famosa anunciou o término do relacionamento há algumas semanas.

Leia também: Fernanda Paes Leme comemora mesversário da filha com festa intimista