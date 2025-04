Fernanda Paes Leme mostra novas fotos da festa da filha Pilar

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme mostrou novas fotos da festa de um ano da filha Pilar, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio

Nesta terça-feira, 29, Fernanda Paes Leme usou as suas redes sociais para compartilhar novas fotos da festa de um ano da filha Pilar, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio.

A comemoração aconteceu no último final de semana e teve como tema Circo da Pilar. A pequena arrasou com um look rosa e vermelho.

No carrossel de imagens, Fernanda mostrou diversos momentos em que a filha aparece se divertindo e também fez questão de mostrar a decoração do evento.

"Pipa feliz da vida com sua festinha de um ano. Preciso nem falar que ainda vou fazer mais posts, né?! Tanta foto linda. Obrigada por transformar esse dia em algo tão especial", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Declaração para a herdeira

A filha da atriz Fernanda Paes Leme e do empresário Victor Sampaio,Pilar, completou um ano de vida na quinta-feira, 17. Para celebrar a data especial, os papais usaram as redes sociais para compartilhar reflexões.

Em seu perfil, Fernanda escreveu: "Não estou dando conta... só penso nisso... meu feed só tem ela... só vejo foto dela... vídeo dela". E ela acrescentou: "Que loucura louca! Que grande surto! Que grande vitória! Que grande momento! Aff, vou explodir".

Já o empresário declarou: "Nossa, já se passou um ano desde que você nasceu, filha! Um ano desde que minha vida mudou completamente, para melhor é claro. Foram tantas transformações, tantas emoções, tantos aprendizados que nunca imaginei viver tudo isso em apenas um ano… e que olhando para você consigo ver como o tempo voou!".

E o empresário continuou: "Cada segundo com você é como se eu quisesse que o tempo parasse, como se nada nem nenhum problema existisse. O único lugar e momento que eu consigo desligar de todo o resto e ao seu lado! Queria te agradecer, por ser essa menina tão gente boa, sorridente e que ilumina minha vida de uma forma que é como se eu pudesse dizer que eu não conhecia o amor de verdade antes de te conhecer!!".

Victor também agradeceu a ex-noiva. "Queria agradecer também minha parceira nessa corrida da vida e sócia no maior projeto da minha vida, que é a Neza, que me ajudou muito em toda essa transformação maluca que é ser pai! Obrigado Fernanda Paes Leme por ser essa parceira e mãe maravilhosa e que me faz ter certeza que escolhi a melhor mãe do mundo para minha, quer dizer, nossa NEZA!", finalizou.

Leia também: Fernanda Paes Leme mostra vídeo da festa da filha e se emociona: 'Amor'