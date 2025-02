Fernanda Paes Leme mostra momentos fofos com a filha na praia

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme mostrou momentos fofíssimos em que aparece curtindo a praia com a filha Pilar, de nove meses

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 18, a famosa publicou várias fotos em que aparece se divertindo na praia com a filha Pilar, de nove meses, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio.

"A felicidade que eu tenho porque a Pipa ama uma prainha, uma festinha e ficar rodeada de crianças. Essa teve a quem puxar mesmo. Fim de semana repleto de amor, amor e mais amor. Obrigada aos envolvidos", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Dificuldade para conseguir trabalhos

Na sexta-feira, 14, a apresentadora Fernanda Paes Leme, de 41 anos, decidiu desabafar sobre a maternidade por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Na ocasião, a artista contou que está com dificuldade em conseguir novos trabalhos desde que se tornou mãe de Pilar, de nove meses. Sentada no chão do quarto, a famosa disse que muitas portas se fecharam à ela, embora reconheça os seus privilégios na carreira e na vida pessoal.

“Alô, eu tirei um bebê dentro de mim, não meu cérebro”, começou sobre a maneira em que tem sido percebida após se tornar mãe. E contou que tem a sensação de ter sido “esquecida na maternidade”, pois muitas vezes não é reconhecida como profissional, mas como a mãe.

Em seguida, Leme afirmou que não há problema algum em quem decidiu deixar a carreira de lado para focar na maternidade. No entanto, ela dise que essa não é a sua realidade e que tem enfrentado dificuldade para trabalhar após ser mãe da bebê, fruto de seu antigo noivado com Victor Sampaio.

“Esse video é sobre a minha experiência, que mesmo com todo privilégio do mundo, de poder desacelerar depois do nascimento da minha flha, eu encontro dificuldade, resistência no mercado de me chamar para trabalhar, de investir nos meus projetos, nas minhas ideias”, disse.

