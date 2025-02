Fernanda Paes Leme encanta ao mostrar aula de natação da filha

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um vídeo da aula de natação da filha, Pilar

Fernanda Paes Leme explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um vídeo encantador com a filha, Pilar, de nove meses.

Nas imagens, a atriz e apresentadora aparece em uma aula de natação com a herdeira, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, e a pequena roubou a cena ao mostrar que estava curtindo aprender a nadar.

Ao dividir o momento encantador com os seguidores, Fernanda se derreteu. "Todo dia a Pilar me surpreende de um jeito diferente. É um olhar mais esperto, uma risada que já mostra que ela tá sacando as coisas, ou até uma reclamação que ainda não virou palavra – mas que já tem muita personalidade."

"E tudo, absolutamente TUDO, me enche de orgulho. Ela ainda nem anda, mas é ela que me faz seguir em frente. Não fala “eu te amo”, mas me faz sentir amada de um jeito que eu nem sabia que existia. Pipa, esse seu sorriso solto me transborda. Vídeo do papai, Victor Sampaio", escreveu a mamãe.

Vale lembrar que Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio não estão mais juntos. A famosa anunciou o término do relacionamento há algumas semanas. "Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva. Aprendi desde cedo a ter consciência do que eu quero pra mim, mas quando a Pilar nasceu, eu percebi que só o que é bom pra mim não basta, eu preciso do MELHOR pra minha filha, e viver num relacionamento que tinha se transformado numa relação de amizade apenas não era bom nem pra mim e nem pra ela (...)", disse ela em um trecho.

Confira:

Fernanda Paes Leme faz declaração ao celebrar os 9 meses da filha

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para celebrar os nove meses do nascimento da filha, Pilar, fruto de sua união com Victor Sampaio. Nos stories, a artista compartilhou um vídeo em que aparece conversando com a pequena.

"Neneza, beleza de mãe! Quem é a 'neneza beleza' que faz 9 meses hoje? Está no telefone? Estão te ligando?", falou ela. "Sou eu!", brincou, imitando a voz da criança. Na sequÊncia, fez a contagem de um a nove e falou: "Nove meses, tutu! Nove meses da mais linda das loirinhas do Tchan. Ai que legal". Veja a publicação!

