Fabiana Justus curte piscina com o filho: 'Presente de Deus'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus compartilhou fotos de um momento especial em que aparece curtindo uma piscina com o filho

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Neste domingo, 9, a empresária curtiu um momento para lá de especial. Em sua conta no Instagram, a famosa postou algumas fotos em que aparece curtindo uma piscina com o filho Luigi, de um ano, fruto do seu casamento com Bruno D'Ancona.

Nas imagens, os dois aparecem usando chapéu para se proteger do sol. "Meu companheirinho! Presente de Deus", escreveu a mamãe coruja na legenda. Além de Luigi, Fabiana e Bruno também são pais das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos.

É importante ressaltar que Fabiana Justus teve ano de 2024 muito difícil. A famosa foi diagnosticada com leucemia em janeiro e precisou passar por um transplante de medula. Atualmente, felizmente, a doença está em remissão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Homenagem

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Na quinta-feira, 5, a empresária usou a sua conta no Instagram para fazer uma linda homenagem para a amiga Simone, que está fazendo aniversário. Simone começou trabalhando na casa de Fabi, mas rapidamente elas desenvolveram uma linda amizade.

Inclusive, no carrossel de fotos, Fabiana mostrou que Simone foi uma das primeiras pessoas que soube do seu diagnóstico de leucemia.

"Hoje é o dia dessa pessoa especial. Aliás, especial não chega nem perto de descrever você, Si. Obrigada por estar ao meu lado em tantos momentos maravilhosos, mas também, principalmente, nos difíceis. Estar ao lado das pessoas nos momentos bons é fácil... são as pessoas que permanecem ao nosso lado nos momentos desafiadores que nos mostram que estão lá para o que der e vier! E assim como você falou no áudio, você segurou a minha mão e nunca soltou. Como eu sempre digo, 'obrigada' nunca será o suficiente para te agradecer por tanto! Deus foi muito maravilhoso de ter nos conectado de maneira tão linda! Hoje e sempre vamos comemorar a vida! Que seu ano (e todos os outros) sejam repletos de saúde e muita felicidade! Deus te deu o dom de cuidar, e essa é a forma mais linda de espalhar amor. Te amo", escreveu ela.

Leia também: Fabiana Justus comemora oportunidade de celebrar aniversário da mãe fora do hospital