Ex-Globo, Ivan Moré anuncia gravidez da noiva: 'Uma família feliz'

Pai de dois, Ivan Moré, ex-jornalista da TV Globo, anunciou nas redes sociais que espera sua primeira filha com a noiva, Giovanna Lemos

Ivan Moré usou as redes sociais neste domingo, 8, para anunciar a gravidez de sua noiva, Giovanna Lemos. Os dois estão juntos desde 2022 e o jornalista pediu a amada em casamento em fevereiro do ano passado, durante uma viagem.

Para dividir a novidade com os seguidores, o ex-jornalista esportivo da TV Globo compartilhou o vídeo com o momento em que contou para seus filhos, Mel, de 12 anos, e Lui, de nove, frutos de um relacionamento anterior, que eles ganharam uma irmãzinha.

"Ah, como a vida é surpreendente. Planos que mudam. Ciclos que se fecham. E, quando parece que um caminho está definitivamente encerrado, uma decisão ousada pode reabri-lo. A reversão de uma vasectomia foi esse passo. Um ato concreto de acreditar que um novo começo era possível, mesmo sem garantias. E o resultado é a maior prova de que recomeços são possíveis. O terceiro filho é a resposta à pergunta que eu me fazia e acredito que muitos se fazem: é tarde demais para tentar de novo? A resposta é não", escreveu ele.

"Famílias se transformam. Irmãos ganham um novo laço. E uma história que parecia concluída ganha seu capítulo mais surpreendente. Bem-vinda, minha bonequinha. Sua chegada é a definição pura de o recomeço de uma família feliz!", finalizou o apresentador.

Ivan Moré e Giovanna Lemos falam sobre diferença de idade

"Estou vivendo, talvez, o momento mais feliz da minha vida". A frase é do jornalista Ivan Moré, que neste ano ficou noivo de Giovanna Lemos, sua parceira no relacionamento e nos negócios. Com o casamento marcado, os dois contam que pretendem poupar nesse Dia dos Namorados e explicam como lidam com a diferença de idade na relação.

O casal diz que, neste ano, resolveram unir o valor que gastariam em presentes para o Dia dos Namorados e guardar para investir no casamento. Eles contam já terem escolhido o local da cerimônia, que deve acontecer no segundo semestre do ano que vem no interior de São Paulo, após terem visto diversas opções —desde o Nordeste até Ouro Preto, em Minas Gerais. "A hora que entramos no local em que eles realizam a cerimônia, os dois se emocionaram muito. Chegamos a conclusão que lá era o lugar perfeito", diz Giovanna à CARAS Brasil. Saiba mais!

