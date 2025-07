Ex-A Fazenda Suelen Gervásio exibe as primeiras fotos da filha recém-nascida

Ex-participante de 'A Fazenda 16', Suelen Gervásio deu à luz sua segunda filha: 'Mamãe de duas lindas meninas'; veja fotos

Suelen Gervásio está radiante desde que deu à luz sua segunda filha! A ex-A Fazenda, que já é mãe de Anaya, de quase 2 aninhos, anunciou o nascimento de Amara, a herdeira caçula, no dia 17 deste mês.

Por meio das redes sociais, Suelen compartilhou as primeiras fotos da bebê e encantou ao revelar um clique especial das duas filhas juntas. Na imagem, a primogênita da ex-peoa aparece dando um beijo carinhoso na testa da recém-nascida.

A famosa também mostrou um registro de Amara ainda na maternidade, logo após o nascimento, além de fotos da pequena, de costas, em seu colo. Até o momento, Suelen Gervásio não revelou o rostinho da caçula.

" Quando você começa a entender esse sentimento? É sobre dividir ou multiplicar? Hoje sou mamãe de duas lindas meninas! Sou abençoada demais. Obrigada pela vida meu Deus, que Obà me guie ", declarou a ex-participante de 'A Fazenda 16' na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos amigos e seguidores de Suelen Gervásio deixaram mensagens carinhosas à família, desejando boas-vindas a pequena Amara: "Parabéns Suh", escreveu Lucas Souza, campeão de 'A Fazenda 16'. "Que linda. Muito amor e saúde para suas gatinhas", disse Camila Moura, sua ex-colega de reality.

Confira as fotos de Sulene Gervásio com as filhas:

Suelen Gervásio é irmã de Rafael Zulu? Entenda o real parentesco

Recentemente, a modelo Suelen Gervásio separou um tempo para responder algumas dúvidas do público. Durante o bate-papo, a ex-participante de 'A Fazenda 16', da Record TV, foi questionada sobre sua relação com o 'irmão', o ator Rafael Zulu.

Suelen, então, explicou que os dois acabaram se afastando naturalmente, uma vez que ela saiu de casa ainda muito nova. Além disso, a jovem esclareceu o verdadeiro parentesco com o artista: eles, na verdade, são primos; confira mais detalhes!

