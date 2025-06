Ex-A Fazenda Raissa Barbosa anuncia nascimento do filho e mostra primeira foto do bebê

Raissa Barbosa já é mamãe pela segunda vez! No início da tarde desta sexta-feira, 13, ela anunciou o nascimento de seu segundo filho

Ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa já é mamãe pela segunda vez! No início da tarde desta sexta-feira, 13, ela anunciou o nascimento de seu segundo filho, depois de procurar atendimento médico ao acordar com dores e notar um sangramento.

Na publicação, ela publicou uma foto tirada logo após o nascimento do bebê. A imagem mostra os pés do recém-nascido sendo segurados por mãos com luvas. "Bem-vindo ao mundo, meu filho. Você é o meu milagre", ela escreveu na legenda.

Nos comentários, internautas celebraram a novidade. "Raissa, parabéns! Você merece ser muito feliz que Deus abençoe vocês", disse um. "Parabéns Raissa, o príncipe chegou", comentou outro. "Seja bem vindo nosso neneco benção de Deus, te amamos", escreveu uma terceira pessoa.

Mais cedo, ela mostrou o momento que decidiu ir ao hospital. "Acabou de sair sangue. Não consegui ver o tampão mucoso, mas saiu sangue, então acho que está na hora de ir ao hospital. Tô nervosa", disse a influenciadora. Em seguida, mostrou que estava na recepção da maternidade aguardando ser chamada. "Muito nervosa", repetiu.

Em seguida, apareceu deitada na cama do hospital. "Não acredito. É hoje. To nervosa. Eu achei que ele iria demorar mais", disse ela, emocionada. "Gente, to indo. Me desejem sorte. To nervosa", pediu em seguida. Vale lembrar que ela já é mãe de Felipe, de 15 anos.

Vale lembrar que Raissa Barbosa optou por não revelar a identidade do pai do bebê. "Apesar dos desafios e de momentos muito difíceis, como ser abandonada durante a gravidez e enfrentar situações que quase colocaram tudo em risco, escolhi seguir em frente com força e amor. Não revelarei quem é o pai, pois ele fez escolhas que não refletem o cuidado, a responsabilidade e o respeito que meu bebê merece. Respeitem pelo menos isso!", desabafou. Leia o desabafo completo.

