CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Ex-A Fazenda Nathalia Valente revela porque não mostra o rosto do filho: 'Desnecessários'
Bebê / maternidade

Ex-A Fazenda Nathalia Valente revela porque não mostra o rosto do filho: 'Desnecessários'

Nathalia Valente foi questionada sobre quando pretende mostrar o rosto do filho.

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/09/2025, às 09h40

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Nathalia Valente
Nathalia Valente - Foto: Reprodução/Instagram

A influencer e ex-A Fazenda  Nathalia Valente anunciou na última terça-feira, 9, o nascimento de seu filho Thales, fruto de se relacionamento com o influenciador Yuri Meirelles. Após o nascimento do bebê, que veio ao mundo em uma maternidade em São Paulo por parto normal, ela foi questionada sobre quando pretende mostrar o rosto do herdeiro.

E ela respondeu: "Só vou mostrar o rostinho dele quando eu estiver preparada para lidar com os comentários desnecessários que vão falar sobre a aparência dele, por mais que seja um recém-nascido as pessoas não perdoam e sempre dão a 'opinião' indesejada delas! Estou em uma fase mais sensível, com os hormônios desregulados e não vou ter paciência e nem sabedoria para lidar com isso agora".

"Então mais para frente eu posto uma fotinho dele… Já adianto, ele é lindo demais, tem cara de homenzinho, o nariz foi desenhado à mão, e é bochechudo. Pode ser o neném mais lindo do mundo que vai ter gente julgando e comentando sobre a aparência", complementou.

Storie de Nathalia Valente no Instagram
Storie de Nathalia Valente no Instagram

O anúncio do nascimento

A novidade foi compartilhada por Nathalia e Yuri nas redes sociais. "Thales chegou ao mundo, eu nem acredito que eu fiz uma coisinha tão linda dessa! Graças a Deus chegou com muita saúde, todo perfeitinho… Eu estou pronta para te dar todo amor que tem dentro de mim, eu te amo meu príncipe", declarou a mamãe de primeira viagem.

Yuri Meirelles também celebrou o nascimento do primogênito: "Registro do momento mais importante de nossas vidas! O Thales chegou, e junto com ele nasceu também um novo Yuri, uma nova Nathalia, uma nova família… A partir de agora, cada momento, cada sorriso, cada detalhe… tudo vai ter um sentido diferente. Obrigado, meu filho, por nos escolher. Prometemos ser o seu porto seguro, seu exemplo e sua maior torcida. Estaremos aqui todos os dias para o seu melhor, até o fim!", escreveu o ex-peão na legenda da postagem.

Nathalia Valente dá à luz Thales - Reprodução/Instagram
Nathalia Valente dá à luz Thales - Reprodução/Instagram
Nathalia Valente e Yuri Meirelles - Foto: Reprodução / Instagram
Nathalia Valente e Yuri Meirelles - Foto: Reprodução / Instagram

Leia tambémNathalia Valente encanta ao mostrar os detalhes do quarto de seu filho

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Nathalia Valente

Leia também

Fofura

Mavie - Foto: Reprodução / Instagram

Mavie diverte a web ao aparecer com tênis de R$ 1,5 mil de Bruna Biancardi

Decoração

Joana Sanz e Daniel Alves - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de Daniel Alves mostra decoração do quarto da primeira filha do casal

Dia especial

Batizado do filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

Roupa do caçula de Virginia e Zé Felipe chama atenção no batizado; veja o significado

Lembrança especial!

Giovanna Ewbank relembra fotos de quando estava grávida de Zyan - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank choca ao surgir grávida em fotos: 'O susto'

Maternidade

João Gomes e Ary Mirelle são pais de Jorge e Joaquim - Foto: Reprodução / Instagram

João Gomes faz forte relato sobre o parto de Ary Mirelle: 'Um milagre'

Que fofura!

Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mavie e Mel - Foto: Reprodução / Instagram; @queiroz

Bruna Biancardi exibe foto inédita da filha caçula: 'Parecida com quem?'

Últimas notícias

Gabriel Sanches é Breno em Dona de MimGabriel Sanches sobre Breno em Dona de Mim: 'Eu consigo entendê-lo'
Tainá (Andrea Avancini) na novela A ViagemSaiba por onde anda a atriz que fez a Tainá na novela A Viagem
Ingrid GuimarãesIngrid Guimarães desabafa ao revelar ter sofrido abortos: 'Tentei até onde pude'
Thais CarlaThais Carla relata principais transformações após a cirurgia bariátrica
Laura Kurban e Karen SilvaInfluenciadora revela como descobriu que namorado tinha outra namorada: 'Unidas pelo chifre'
Karoline LimaKaroline Lima choca com ‘antes e depois’ de preenchimento que deu errado
Ju Knust interpreta a Delegada Vânia Jardim na série 'Estranho Amor'Ju Knust declara: 'É como se toda a minha trajetória tivesse me preparado para viver esse momento'
Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé FelipeO gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe
Jéssica EllenJéssica Ellen explica decisão de não mostrar o filho publicamente: 'Entendi'
Nathalia ValenteEx-A Fazenda Nathalia Valente revela porque não mostra o rosto do filho: 'Desnecessários'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade