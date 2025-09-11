Ex-A Fazenda Nathalia Valente revela porque não mostra o rosto do filho: 'Desnecessários'

Nathalia Valente foi questionada sobre quando pretende mostrar o rosto do filho.

A influencer e ex-A Fazenda Nathalia Valente anunciou na última terça-feira, 9, o nascimento de seu filho Thales, fruto de se relacionamento com o influenciador Yuri Meirelles. Após o nascimento do bebê, que veio ao mundo em uma maternidade em São Paulo por parto normal, ela foi questionada sobre quando pretende mostrar o rosto do herdeiro.

E ela respondeu: "Só vou mostrar o rostinho dele quando eu estiver preparada para lidar com os comentários desnecessários que vão falar sobre a aparência dele, por mais que seja um recém-nascido as pessoas não perdoam e sempre dão a 'opinião' indesejada delas! Estou em uma fase mais sensível, com os hormônios desregulados e não vou ter paciência e nem sabedoria para lidar com isso agora".

"Então mais para frente eu posto uma fotinho dele… Já adianto, ele é lindo demais, tem cara de homenzinho, o nariz foi desenhado à mão, e é bochechudo. Pode ser o neném mais lindo do mundo que vai ter gente julgando e comentando sobre a aparência", complementou.

O anúncio do nascimento

A novidade foi compartilhada por Nathalia e Yuri nas redes sociais. "Thales chegou ao mundo, eu nem acredito que eu fiz uma coisinha tão linda dessa! Graças a Deus chegou com muita saúde, todo perfeitinho… Eu estou pronta para te dar todo amor que tem dentro de mim, eu te amo meu príncipe", declarou a mamãe de primeira viagem.

Yuri Meirelles também celebrou o nascimento do primogênito: "Registro do momento mais importante de nossas vidas! O Thales chegou, e junto com ele nasceu também um novo Yuri, uma nova Nathalia, uma nova família… A partir de agora, cada momento, cada sorriso, cada detalhe… tudo vai ter um sentido diferente. Obrigado, meu filho, por nos escolher. Prometemos ser o seu porto seguro, seu exemplo e sua maior torcida. Estaremos aqui todos os dias para o seu melhor, até o fim!", escreveu o ex-peão na legenda da postagem.

