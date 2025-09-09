Ex-A Fazenda Nathalia Valente dá à luz seu primeiro filho com Yuri Meirelles

Ele nasceu! Ex-participantes de 'A Fazenda 15', Nathalia Valente e Yuri Meirelles anunciaram a chegada de Thales, primeiro filho do casal

A família de Nathalia Valente e Yuri Meirelles está completa! O casal revelou na tarde desta terça-feira, 9, que o pequeno Thales, primeiro filho dos dois, já chegou ao mundo. O bebê nasceu em uma maternidade em São Paulo através de um parto normal.

A novidade foi compartilhada por Nathalia e Yuri nas redes sociais. " Thales chegou ao mundo, eu nem acredito que eu fiz uma coisinha tão linda dessa! Graças a Deus chegou com muita saúde, todo perfeitinho… Eu estou pronta para te dar todo amor que tem dentro de mim, eu te amo meu príncipe ", declarou a mamãe de primeira viagem.

Yuri Meirelles também celebrou o nascimento do primogênito: "Registro do momento mais importante de nossas vidas! O Thales chegou, e junto com ele nasceu também um novo Yuri, uma nova Nathalia, uma nova família… A partir de agora, cada momento, cada sorriso, cada detalhe… tudo vai ter um sentido diferente. Obrigado, meu filho, por nos escolher. Prometemos ser o seu porto seguro, seu exemplo e sua maior torcida. Estaremos aqui todos os dias para o seu melhor, até o fim! ", escreveu o ex-peão na legenda da postagem.

Mais cedo, Nathália Valente contou aos seguidores que deu entrada no hospital com seis centímetros de dilatação. Vale lembrar que a influenciadora digital e Yuri Meirelles se conheceram durante a 15ª edição de 'A Fazenda', reality show rural da Record TV. Em agosto deste ano, os dois oficializaram a união em uma cerimônia no civil.

Nathalia Valente se posiciona em relação à criação do seu filho

Recentemente, Nathalia Valente se manifestou por meio de suas redes sociais para informar que não pretende criar contas nas redes sociais para seu filho, Thales. Ao longo de seu relato, a influenciadora digital também demonstrou preocupação com perfis falsos que vêm sendo criados em nome do bebê e fez questão de se posicionar sobre o assunto.

"Tem uma situação muito chata que está me incomodando e que eu preciso explicar para vocês. O meu filho não vai ter Instagram, para mim não faz sentido nenhum eu fazer uma conta para um bebê que nem nasceu. Tem várias pessoas criando Instagram para o meu filho, não é meu, as pessoas vão aplicar golpes, fingindo que sou eu, e não é”, declarou ela.

E completou: "Deixando claro para vocês: o meu filho não vai ter conta no Instagram, ele nem nasceu, ele é um bebê, um nenenzinho na minha barriga, não existe Instagram, não existe Thales Valente, filho da Nathalia, filho do Yuri, não tem Instagram, não sigam, porque é golpe. As pessoas estão fazendo isso para ganhar dinheiro em cima do meu filho".

