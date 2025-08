Ex-BBB Tatiele Polyana anuncia o nascimento do primeiro filho, Benício

Ex-BBB Tatiele Polyana exibe vídeo emocionante sobre o parto do primeiro filho, Benício, que nasceu na sexta-feira, 1º

A ex-BBB e influenciadora digital Tatiele Polyana, que participou do BBB 14, já é mamãe! Na última sexta-feira, 1º de agosto, ela deu à luz Benício, seu primeiro filho, em uma maternidade de Maringá.

O bebê veio ao mundo por meio do parto cesariana. Ele é fruto do casamento da influencer com Fernando Gonçalves Urbano.

Nas redes sociais, a mãe coruja mostrou um vídeo emocionante sobre o grande dia. Ela exibiu imagens de sua chegada na maternidade, a preparação para o parto cesariana e também a hora do nascimento do bebê, incluindo o primeiro encontro com a mãe.

"“E então, num instante eterno, o céu tocou a terra… Benício chegou 01/08/2025. Depois de tantas orações, sonhos e esperas, Deus escreveu com perfeição o capítulo mais lindo da nossa história. Seja bem-vindo, meu filho. Você é promessa cumprida, milagre vivido, amor em forma de gente.” Ele é perfeito. Obrigada Jesus, obrigada nossa Senhora por tantas intercessões, te louvamos e te agradecemos, hoje e sempre! “Antes que te formasse no ventre, te conheci…” (Jeremias 1:5)", disse ela na legenda.

O casamento de Tatiele Polyana

A ex-BBB Tatiele Polyana está casada! Ela oficializou sua união com o empresário Fernando Urbano em novembro de 2024. Os dois receberam seus amigos e convidados em uma celebração intimista em uma igreja.

Tatiele e Fernando ficaram noivos por cinco anos e se casaram no religioso no último final de semana. A cerimônia civil aconteceu em março deste ano. "Nós já nos conhecíamos de anos atrás da minha cidade, tínhamos amigos em comum, ele sempre tentou ficar comigo, mas achava ele muito novinho, esperei ele amadurecer [risos]. Um dia nos encontramos no casamento do primo dele com minha amiga e lá aconteceu o primeiro beijo, depois disso não desgrudamos mais. O pedido de casamento foi em Bahamas num concurso fitness que participei, ele aproveitou a viagem e já organizou todo o noivado. Estamos juntos há oito anos", disse ela ao Gshow.

Tatiele é Miss, modelo e musa fitness. Ela é formada em nutrição e atua como influenciadora digital. Além disso, ela participou do BBB 14.

QUASE UMA DÉCADA DE AMOR

Tatiele Poliana está junto de Fernando Urbano há oito anos. A modelo abre o coração ao falar sobre seu relacionamento com o marido. Nas redes sociais, o casal esbanja amor e ela reforça que a relação dois é repleta de companheirismo.

"Super eu o Fer já tivemos nossos momentos de crises, mas passamos por todas eles e chegamos até aqui, temos nossas diferenças e conflitos como todo casal, mas nós nos completamos, a gente gosta das mesmas coisas, a gente se dá super bem. Ele é meu alicerce, meu porto seguro, meu companheiro. São 8 anos juntos de muitas histórias e que venham novas, agora casados", confessa.

A ex-BBB adianta sobre os próximos projetos do casal: "O plano agora é focar no projeto de interiores e decoração da nossa casa nova, e sim queremos muito aumentar a família, filhos, gostamos de casa cheia e queremos crianças correndo por todo canto haha. A lua de mel estamos organizando ainda, mas será somente no ano que vem", finaliza Tatiele Polyana.

