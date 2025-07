Ex-BBB Renata Dávila dá à luz seu segundo filho: 'Nem parece que tive bebê'

Renata Dávila, que participou do reality show em 2012, anuncia o nascimento de seu segundo filho, Noah, e revela planos para aumentar a família

Renata Dávila, conhecida por sua participação no BBB 12, anunciou o nascimento de seu segundo filho, Noah, no último sábado, 12, em Minas Gerais. O menino é fruto de seu casamento com Maurício Honorato. A ex-BBB já é mãe de Alice, de 7 anos, de uma relação anterior.

No dia seguinte ao parto, Renata publicou um vídeo no Instagram mostrando a chegada à maternidade acompanhada da filha e do marido. Nesta segunda-feira, 14, ela revelou que Noah nasceu com 3,405 kg e 49,5 cm.

Na publicação, ela comentou a diferença de experiência entre a primeira e a segunda maternidade. “Impressionante como tudo é mais fácil pela segunda vez”, escreveu. “Saí do hospital na maior plenitude e nem parece que tive bebê."

Desejo de aumentar a família

O parto de Noah foi uma cesárea, como o de Alice, segundo a influenciadora. "Lembro das sensações e dores que senti logo após a cesárea da Alice", relembrou.

No mesmo Story no Instagram, Renata expressou o desejo de aumentar ainda mais a família: "Daqui uns três anos volto para o terceiro, se Deus quiser". Ela também publicou uma foto com Noah no colo e derreteu-se na legenda: "Pacotinho de amor."

Renata vive com o marido e os filhos em Nova Lima, cidade próxima a Belo Horizonte, em uma casa em meio à natureza. Atualmente, ela estuda piano e pratica esportes, como surf e skate.

Em entrevista ao Gshow, a influenciadora revelou que, embora a gravidez fosse desejada, ela foi pega de surpresa: "Não imaginávamos que conseguiríamos engravidar tão rápido. Estávamos em Dubai, voltando de Bali. Quando decidimos os nomes dos nossos filhos, descobrimos que estávamos esperando bebê logo depois."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Dávila (@renatadavilah)

Leia também: Grávida, Rihanna faz rara aparição com os filhos em Los Angeles