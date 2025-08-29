Ex-BBB Paulinha Leite exibe ensaio de gestante ao lado do marido

Paulinha Leite celebrou o sétimo mês de gestação com fotos especiais ao lado do marido: "Os presentes mais maravilhosos de Deus"

Paulinha Leite, ex-participante do Big Brother Brasil e influenciadora digital, compartilhou com os seguidores um ensaio de gestante para marcar o sétimo mês de gravidez. À espera de gêmeos, a roraimense publicou nesta sexta-feira, 29, uma sequência de fotos usando um look despojado, composto por calça e jaqueta jeans e um top, deixando o barrigão à mostra.

“Em sintonia com o amor mais puro e forte que pode existir, ensaio com os amores da minha vida”, escreveu Paulinha, que posou sozinha e ao lado do marido, o empresário e pescador norte-americano Dakota Ballard.

Em outra mensagem, ela celebrou a fase especial: “Carrego em meu ventre os presentes mais maravilhosos de Deus. Que vocês venham em paz e com muita saúde, porque amor terá de sobra”.

View this post on Instagram A post shared by Paulinha Leite (@paulinhaleittee)

Expectativa e novos capítulos

O casal anunciou a gravidez em maio, com um vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, aparecem dançando juntos em um parque, vestidos de branco, ao som da música With Arms Wide Open, da banda Creed. “A vida, antes tão conhecida, agora se reinventa diante do milagre de sermos três”, dizia um trecho da legenda.

Dias depois, durante o chá revelação, Paulinha contou que espera um casal de gêmeos, que receberão os nomes Ethan e Luz. “Nosso amor agora se multiplica em dose dupla”, comemorou.

Paulinha e Dakota se conheceram na Califórnia, nos Estados Unidos, por meio de um aplicativo de relacionamento, quando ela estava estudando no país. Assumiram o namoro em novembro de 2022, oficializaram a união no civil dez meses depois e, em janeiro de 2024, celebraram a cerimônia religiosa diante de 150 convidados, em Boa Vista, capital de Roraima.

View this post on Instagram A post shared by Paulinha Leite (@paulinhaleittee)

Leia também: Ex-BBB Paulinha Leite anuncia gravidez: 'Pulsa em mim um coraçãozinho'