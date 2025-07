Ex-BBB Paula Amorim comove ao revelar terceira perda gestacional: 'Exausta'

A ex-BBB Paula Amorim fez um desabafo comovente ao contar que perdeu o bebê que esperava com o também ex-BBB Breno Simões

Paula Amorim usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 17, para dividir uma triste notícia com seus seguidores. A ex-BBB revelou que estava à espera de mais um filho com o também ex-BBB Breno Simões, mas infelizmente ela perdeu o bebê.

Em seu perfil oficial, a influenciadora digital, que é mãe de Theo, de três anos, compartilhou algumas fotos em que aparece no hospital e fez um desabafo ao expor a perda. Esse é o terceiro aborto que ela sofre.

"Nossa terceira perda. No momento que soube que minha gestação não evoluiu, me bateu um cansaço imediato. Uma exaustão antecipada de tudo que eu sabia que estava por vir. Soa estranho, mas foi exatamente assim que me senti, exausta! Logo depois veio a tristeza", lamentou.

Em seguida, Paula contou quando descobriu a gravidez e quando perdeu o bebê. "Dia 20/06 descobri que estava grávida. Dia 25/06 contei para o Breno. Dia 11/07, no nosso primeiro ultrassom, não vimos os esperados batimentos cardíacos da 9ª semana. E nessa montanha-russa de emoção, expectativa e frustração, me ausentei. Fiquei só comigo mesma, pra me reencontrar em meio ao caos", contou.

A ex-BBB deixou São Paulo para se mudar com a família para Belo Horizonte, Minas Gerais, sua terra natal, e mostrou que contou a gravidez para Breno através de uma das caixas da mudança. Ela colocou um bilhete e escreveu: 'Para o nosso (a) caçulinha, que já está na barriga da mamãe'.

Por fim, a influencer confessou que está vivendo um misto de emoções. "Feliz com a mudança, animada por estar perto da família, exausta emocionalmente, triste, insegura e grata por Deus estar presente em todos os momentos. Seguimos e seguiremos, dia após dia, sem deixar de acreditar", finalizou.

Os outros abortos

No dia 11 de março de 2024, Paula Amorim anunciou que estava à espera de seu segundo filho com Breno Simões. No dia 26 do mesmo mês, a ex-BBB revelou a perda do bebê. "A gente veio falar uma coisa que não é tão legal, mas que agora a gente já se sente mais preparado para falar."

"Semana passada a gente viajou. No dia 19, na madrugada de terça-feira, eu comecei a ter um sangramento muito intenso. A gente estava no hotel, eu acordei de madrugada, tive uma cólica forte, de repente, e fui no banheiro e chamei o Breno. Nesse momento, eu comecei a ter um sangramento bem intenso. O Breno ligou para a nossa médica, que nos atendeu e nos orientou da melhor forma possível. E, a partir dali, a gente precisou de um carro e a gente precisava ir para um hospital. Ali, a gente viu que o sangramento não iria cessar, e, infelizmente, foi constatada a perda do nosso bebê. Tudo o que a gente podia fazer, a gente fez até aquele momento. Eu precisei passar por uma cirurgia", contou ela.

Já no dia 13 de maio deste ano, Paula expôs que passou por uma nova perda gestacional em março deste ano. "Foi uma perda muito caótica, então, a gente resolver dar um tempo, dar uma respirada, cuidar da saúde, do estilo de vida. Esse ano começamos a tentar de novo e no primeiro mês, engravidamos novamente. A gente também teve uma perda gestacional este ano, exatamente em março, mesmo mês que a gente perdeu ano passado (...)", lamentou.

