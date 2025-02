Ex-BBB Maycon Cosmer exibe barrigão da esposa na reta final da gravidez

Nas redes sociais, o ex-BBB Maycon Cosmer abriu o coração ao falar sobre a primeira gestação de sua esposa, Franciane de Souza

Maycon Cosmer, ex-participante do BBB 24, encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 15, ao compartilhar um ensaio fotográfico que realizou ao lado da esposa, Franciane de Souza, que está à espera da primeira filha deles, que se chamará Pérola.

Ao mostrar o tamanho do barrigão da esposa na reta final da gestação, o cozinheiro aproveitou para falar sobre os 11 anos que eles esperaram para a chegada do primeiro herdeiro. O ex-BBB confessou que já chorou muitas vezes e chegou até questionar Deus pela demora para se tornar pai.

"Agora na reta final da gestação o que a gente mais ouve é: nossa como passou rápido! Respondo com velocidade, rápido? Pra você que está acompanhando por nove meses. Nós estamos há 11 anos esperando esses nove meses chegarem na nossa vida. Já questionamos Deus? Já. Choramos escondido, já tomamos chás, benzemos, fizemos poses mirabolantes, praticamos por 30 dias consecutivos alguns dias mais de uma vez, essa parte parece boa, e é, porém, pra nós era quase uma obrigação", relatou.

"Estávamos em uma busca incessante, nos culpávamos, examinávamos, éramos examinados, estudados, nos sentíamos violados, desacreditados, excluídos de todas de conversas ou ficávamos boiando nelas. Ouvíamos com frequência, e quando vocês serão pais? Com esses cabelos vai nascer uma criança linda… uma cobrança, esperança, bisbilhotagem, de quem se quer sabe que agora estamos gestando ou que iremos dar à luz daqui uns dias, gente que perguntou por perguntar, porém, aqui bateu como se fôssemos obrigados a responder quem nunca precisou de resposta sem se quer esperava por ela", desabafou.

"9 meses não passa rápido! Imagina 11 anos. E quando se quer muito alguma coisa, segundos demoram uma eternidade. 21 dias podem ser os piores e mais demorados quando se trata da espera. Agora que tudo está como Deus determinou que estivesse, nós sentimos realmente prontos para receber o que o próprio nome diz. Pérola, raridade, consentida a partir de uma ferida, algo que incomodou, magoou e que demora tempo para ser gerida, no antro de uma concha, única, e que mesmo após todos os percalços a protege e não a abandona. Pérola, você é nosso sonho realizado", finalizou Maycon.

Confira:

Maycon explica significado do nome da filha

Ex-participante do BBB 24, Maycon Cosmer e a esposa, Franciane de Souza, celebraram o chá de bebê de Pérola, primeira filha do casal, que carrega um nome com um significado especial para os dois. "O nome Pérola simboliza preciosidade e raridade, algo que leva tempo para se formar e alcançar a perfeição", conta o ex-BBB, em entrevista à CARAS Brasil. Saiba mais!

