Ex-BBB Key Alves revela ultrassom 8K e faz mistério sobre o sexo do bebê

A ex-BBB Key Alves impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar o ultrassom de seu primeiro bebê com o cantor Bruno Rosa

Key Alves, ex-participante do BBB 23, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para mostrar sua ida ao médico para ver seu primeiro bebê com o cantor sertanejo Bruno Rosa.

A jogadora de vôlei está com 16 semanas de gestação e impressionou ao mostrar que realizou um ultrassom em 8k. Ao dividir a imagem, a mamãe de primeira viagem revelou que foi possível ver o sexo do bebê, mas que só contará durante o chá revelação.

"Ultrassom 8K com o melhor médico especialista de São Paulo. Spoiler: já quero que ele seja o médico do meu parto. Olha esse neném, gente, 16 semanas e sim, já temos o resultado do sexo, mas só no chá revelação", escreveu a atleta na legenda da publicação.

O post agitou os internautas. "Que gracinha, que Deus abençoe com muita saúde", disse uma seguidora. "Meu Deus, que perfeição", comentou outra. "Não tô me aguentando de ansiedade", falou uma fã. "Ansioso pra saber o sexo logo!", confessou o papai.

Key Alves anunciou a gravidez no último dia 4. "Estamos muito felizes, é um momento muito especial pra gente como casal, e sempre sonhamos com isso. Então só temos que agradecer a Deus por nos proporcionar isso", celebrou a jogadora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Key Alves relata principais mudanças no corpo durante primeira gravidez

Key Alves tem compartilhado com o público cada detalhe de sua nova fase de vida: a maternidade! A jogadora de vôlei e ex-participante do BBB 23 está à espera de seu primeiro filho com o namorado, o cantor sertanejo Bruno Rosa.

Recentemente, ela usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores a respeito das mudanças observadas em seu corpo até o momento. A atleta ainda aproveitou o momento para revelar quantos quilos ganhou desde que descobriu a gestação.

"Até agora mudou: engordei 5 kg, nariz inchou, espinhas, manchas na pele, pé e mão inchados, sono, fome, mudanças de humor e memória péssima", declarou ela. Ao longo do bate-papo descontraído com os seguidores, Key Alves explicou que ainda não decidiu se o bebê nascerá no Brasil ou nos Estados Unidos, onde ela reside atualmente. Saiba mais!

Leia também: