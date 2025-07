Ex-BBB Key Alves anuncia gravidez do primeiro filho com Bruno Rosa

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves anunciou que está grávida do primeiro filho com o cantor sertanejo Bruno Rosa. Leia mais!

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está grávida do primeiro filho com o cantor sertanejo Bruno Rosa. Nesta sexta-feira, 4, ela anunciou a novidade por meio de uma publicação nas redes sociais. O casal está junto há 1 ano e 3 meses, e a gestação já está no terceiro mês.

“Estamos muito felizes, é um momento muito especial pra gente como casal, e sempre sonhamos com isso. Então so temos que agradecer a Deus por nos proporcionar isso”, celebrou a jogadora. De acordo com a assessoria do casal, a descoberta da gravidez foi inesperada e aconteceu após um jantar, quando Key começou a notar sintomas fora do comum.

Embora já tivesse enfrentado atrasos no ciclo menstrual antes, ela e Bruno optaram por fazer um teste. O resultado positivo veio ainda naquela noite, no hotel onde estavam hospedados. Apesar de não ter sido planejada, a gravidez representa a realização de um sonho do casal.

Em seu Instagram, a atleta escreveu: "Eu e seu, seu e meu nosso amor …. Deus, obrigada por ouvir nossas orações, nossos pedidos sempre foram algo que o senhor nunca deixou de cumprir. O senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3 !!!"

E completou: "Chegou sem avisar e tomou conta de nós e agora sim sabemos o verdadeiro significado de amar um filho e estamos surpresos pelo tempo que chegou mas chegou na melhor hora, porque o senhor sempre faz as coisas certas nas horas certas. Obrigada por realizar mais um sonho nosso e agora com toda certeza o maior de todos construir nossa família"

Sonho de engravidar

Em dezembro, Key Alves falou sobre os planos de aumentar a família. Em seu perfil no Tik Tok, ela compartilhou um vídeo romântico e se declarou a Bruno na legenda. "Você é tudo para mim. Não vejo a hora de ter um filho com o mesmo rostinho que o seu", disse ela. Relembre!

