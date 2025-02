Ex-atleta do Flamengo terá filho com astro da NBA

A brasileira Ana Zortea, que é ex-atleta do Flamengo, anunciou que espera um filho com Miles McBride, que é jogador da NBA

A modelo e influenciadora brasileira Ana Zortea, que é ex-atleta da natação do Flamengo, anunciou que está grávida. Ela terá o primeiro filho com o namorado Miles McBride, que é jogador da NBA.

Os dois estão com 24 anos de idade e anunciaram a gravidez com um ensaio fotográfico juntos. “Obrigada Deus por essa benção”, disse ela na legenda.

Ana e Miles estão juntos há cerca de 3 anos.

Ana Zorte nasceu no Rio de Janeiro e fez parte do time de natação do Flamengo na adolescência. Anos depois, ela foi estudar em uma universidade nos Estados Unidos ao conquistar uma bolsa de estudos.

Ex-jogadora de basquete deu à luz segundo filho

A ex-jogadora de basquete da Seleção Brasileira e influencer Ingrid Vasconcelos já é mamãe pela segunda vez. Em janeiro de 2025, ela deu à luzEloi, seu segundo filho, em um parto cesariana de emergência.

O parto teve que ser feito de emergência porque os médicos identificaram a presença de mecônio no líquido amniótico. Apesar do susto com o nascimento às pressas, mãe e bebê estão bem.

O bebê é fruto do relacionamento com Enderson Cordeiro e veio ao mundo às 8h24 em uma maternidade de Pernambuco. O menino nasceu com 3.465 kg e 50 cm.

"Foi um momento de muita emoção e só consigo agradecer. Me sinto aliviada e feliz por tudo ter dado certo. Agora, estou ansiosa para ir para casa e começar essa fase com meu filho nos meus braços. Vai ser o começo de uma nova história cheia de amor e muita alegria para nossa família", disse ela.

Ingrid também é mãe de Ian, de 11 anos.

