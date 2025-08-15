Emily Garcia encanta ao exibir barriguinha da segunda gravidez

A influenciadora Emily Garcia, que já é mãe do pequeno Miguel, está à espera de seu primeiro filho com Victor Igoh; veja fotos!

A influenciadora digital Emily Garcia dividiu com o público um novo registro da sua barriguinha de grávida. A famosa, que já é mãe do pequeno Miguel, de 4 anos, fruto da antiga união com Babal Guimarães, está à espera do primeiro filho com Victor Igoh.

Na tarde desta sexta-feira, 15, Emily compartilhou em suas redes sociais um vídeo exibindo o tamanho da barriga. Mamãe coruja, a influenciadora não escondeu o quanto está apaixonada pela evolução da silhueta, que está crescendo mais a cada dia.

" Olha, gente, minha barriguinha! ", declarou ela ao acariciar o 'bebê'. Nos últimos dias, Emily Garcia abriu um álbum de fotos de um ensaio de gestante, onde a barriguinha de 4 meses também se destacou.

Nas imagens, a companheira de Victor Igoh aparece usando um vestido branco e longo de cetim. "Há um brilho que não vem do ouro, mas da vida que pulsa. É luz que nasce de dentro e ilumina tudo ao redor", declarou Emily na legenda da publicação.

Vale lembrar que, até o momento, o casal ainda não revelou qual o gênero do bebê. Emily Garcia e Victor Igoh revelaram publicamente a primeira gestação em julho deste ano.

Veja as fotos da barriguinha de Emily Garcia:

Emily Garcia mostra barriguinha da segunda gestação - Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio da segunda gravidez de Emily Garcia?

A influenciadora Emily Garcia anunciou que está grávida de seu primeiro filho com Victor Igoh no dia 3 de julho. Por meio das redes sociais, a famosa compartilhou um vídeo de um ensaio fotográfico do casal na praia.

"Deus nunca plantaria desejos em nossos corações que fossem em vão. Os planos d'Ele são e sempre foram perfeitos, só Ele sabe de todas as coisas! Nosso desejo sempre foi estarmos juntos e formar nossa familinha tão sonhada e abençoada. Hoje com o coração transbordando de gratidão, amor, emoção… dividimos com vocês o nosso maior presente: estamos esperando nosso bebê", declarou Emily.

"Nosso lar vai crescer, nossa Fé se renova e o milagre da vida mais uma vez nos alcança. Deus é bom em todo tempo. Deus obrigado por tanto… família é um presente dos céus, um projeto escrito pelas mãos do Criador. 'Antes mesmo de formá-lo no ventre, Eu o escolhi; antes de você nascer, Eu o separei'", acrescentou a influencer na legenda da postagem.

